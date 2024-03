Interviste: Marco Pierotti. "Felici della gara. Bravi a reagire dopo il secondo set»

Marco Pierotti, uno dei grandi protagonisti della serata, ha commentato il successo in gara1 su Brescia: "Siamo molto contenti per questa partita, era importante partire col piede giusto – ha sottolineato lo schiacciatore biancoblù –, ora proviamo ad andare a vincere là, non sarà facile, la serie è ancora lunga. Siamo stati bravi a reagire dopo il secondo set in cui abbiamo fatto qualche regalo, siamo rimasti lucidi e abbiamo portato a casa il risultato". Cosa rimane della serata al Palaestra in vista di gara2 in programma lunedì, nel giorno di Pasquetta, a Brescia: "Questa gara ha insegnato che siamo due squadre alle pari, si gioca su piccoli dettagli, sicuramente noi possiamo dire la nostra. Non mi aspettavo di vincere il quarto set in modo così largo, pensavo che fosse molto combattuto. Sicuramente a Brescia non ci saranno parziali così ampi".