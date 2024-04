Interviste: parla il presidente Bisogno. "Sconfitta accettabile. Disputata un’ottima stagione. Ripartiamo dal tecnico e buona parte di questo gruppo»

Il presidente Bisogno (a sinistra nella foto, a destra il vice Mechini) ha parlato al termine del match: "Mi sento di definire l’annata ottima, partita con molte difficoltà. I ragazzi hanno lavorato benissimo crescendo partita dopo partita, la finale playoff è stata la riprova di un’annata da incorniciare. Abbiamo giocato contro una squadra che oggettivamente era la più forte del campionato. Anche oggi si è dimostrata un gradino superiore, è una sconfitta accettabile che non cancella assolutamente l’eccezionale stagione della squadra, dello staff e anche del pubblico, perché oggi c’era veramente il pubblico delle grandi occasioni. Siena si è dimostrata davvero vicino a Emma Villas, ringrazio anche il sindaco, mi ha fatto piacere vederla sugli spalti e salutarla, insieme all’assessore Lorè che è venuto spesso a trovarci".

Ancora a caldo, si può già ragionare sul futuro: "Il progetto ha un senso, ripartiremo con una buona parte di questo gruppo, qui a Siena. E ovviamente partire da coach Graziosi – ha assicurato il presidente –, che ha un contratto. È confermatissimo, parecchi ragazzi rimarranno, poi faremo alcuni accorgimenti per migliorare questa squadra, sicuramente ce ne sarà bisogno. Poi dipende sempre dagli obiettivi: per salire in Superlega bisogna tenere conto che l’abbiamo già fatta due volte, sappiamo quando è difficile trovare i giocatori, il budget. Per cercarla dobbiamo organizzarci, anche con gli sponsor". Su cui ha aggiunto: "Sugli sponsor stiamo lavorando, anche con partner importanti – ha aggiunto il patron biancoblù –. La A2 la fai anche con questa struttura, per la Superlega c’è bisogno di qualcuno che entri in gioco. Ci stiamo lavorando, così come lavoriamo su tante altre compartecipazioni con le aziende. È un lavoro che stiamo costruendo, per me la pallavolo fa parte della mia famiglia, della mia vita, finché potrò andrò avanti, col sostegno dei partner e della città".