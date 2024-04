Interviste: parla il vicepresidente Mechini. "Mercoledì è fondamentale. Spero ci sia tanto pubblico»

Al termine del match ha parlato il vicepresidente Fabio Mechini: "Merito chiaramente a Porto Viro che ha fatto una buonissima partita credendoci fino alla fine – ha detto il dirigente biancoblù –. Abbiamo fatto un primo set sicuramente non sui nostri livelli, un po’ contratti nei fondamentali e lo si è visto. Siamo stati molto bravi a rientrare nel secondo set e nel terzo ad andare avanti, anche nel quarto eravamo +4. Poi su una serie di battute di Pedro, di cui la prima peraltro era fuori, è girata la partita, siamo andati ai vantaggi, abbiamo avuto un matchball, non siamo stati capaci di chiuderla con una murata. Il quinto altri ace ci hanno messo in difficoltà". Il campionato sta esprimendo un equilibrio incredibile: "Dall’inizio della stagione diciamo che questo campionato è bellissimo perché è molto equilibrato. Lo sta dimostrando di giornata in giornata, a questo punto visto l’equilibrio e l’importanza della partita è importantissimo che ci sia tanto pubblico mercoledì a vederci". Sulle chiavi del match: "Non siamo stati capaci di dare ritmo come abbiamo fatto nelle partite precedenti. Il tempo prima di gara3 è minimo, un allenamento in più o in meno difficilmente può cambiare le cose". Mechini ha chiamato a raccolta il popolo biancoblù: "Torniamo a Siena, sarà fondamentale. Dobbiamo resettare mentalmente, anche perché fortunatamente non siamo abituati a perdere. Tornare subito con la testa a gara3. L’apporto del pubblico è fondamentale, noi possiamo veramente sfruttare gli spazi, mi auguro che tutto il pubblico senese possa venire a vederci, abbiamo bisogno del calore della nostra gente. Dobbiamo far valere il fattore campo".