Invicta, in campo torna la voce del padrone. Gara di sostanza e il Pescia è liquidato

Rialza la testa l’Invicta maschile di serie D. La capolista del torneo, dopo il passo falso del turno scorso, è tornata a vincere nel recupero della prima giornata del girone B e diventando campione d’inverno. La formazione allenata da Enrico Ferrari ha vinto 3-0 (25-12, 25-20, 25-21) in casa contro Delfino Pescia.

La sfida contro Pescia non è mai stata in discussione, visto come nel primo set non c’è stata mai partita, con i grossetani che hanno dominato gli avversati concedendo solamente 12 punti agli ospiti. Invicta subito aggressiva e con un servizio che ha messo in grande difficoltà gli ospiti; nel secondo set è cambiato qualcosa, con i maremmani che hanno concesso troppo, andando in svantaggio e perdendo un po’ di sicurezza in attacco. Ma nella parte finale del set i ragazzi di Ferrari hanno ripreso fiducia andandosi a prendere anche il secondo parziale. Terzo set giocato con meno pressione e vittoria arrivata al termine di un match comunque sempre sotto controllo. La formazione grossetana, chiudendo in testa il girone di andata, punta ad una seconda parte di pari livello.