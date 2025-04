Invicta serie D femminile: vittoria a Capannoli e corsa playoff

Non dovevano esserci distazioni per puntare ai playoff e così è stato. La formazione femminile di serie D dell’Invicta ha vinto 3-0 (25-27; 23-25; 18-25) a Capannoli. Le ragazze guidate da Stefano Spina e Andrea Chiappelli hanno ottenuto la quattordicesima vittoria consecutiva confermandosi al terzo posto in classifica con 50 punti, in piena corsa playoff. "E’ stata una partita di grande sostanza per le nostre ragazze –hanno detto i coach –. Il doppio impegno inizia a farsi sentire, stavolta siamo stati meno brillanti rispetto alle precedenti uscite, ma sui finali di set siamo sempre stati in grado di chiuderli in nostro favore. Tre punti fondamentali per la lotta ai playoff".

La squadra infatti gioca sia il campionato di serie D che il torneo under 18, per un dispendio di energie notevole. Mercoledì semifinale regionale under 18 con la ’Savino del Bene’, venerdì big match con Riotorto in serie D (recupero di campionato) e sabato a chiudere il trittico di gare a Marina di Grosseto con Peccioli.