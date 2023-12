Invicta, week-end super. Vittoria per serie B e D

Vittoria casalinga fondamentale per l’Invictavolleyball che stende 3-1 (25-20, 20-25, 25-22, 25-19) i Lupi Santa Croce confermandosi al terzo posto in classifica nel girone F di serie B maschile con 20 punti al pari del Gruppo Lupi Pontedera. Momento positivo per la squadra di coach Fabrizio Rolando, vittoriosa davanti al pubblico di casa dopo una prestazione ordinata. "Dopo un buon inizio di partita – spiega il centrale Alessio De Matteis – abbiamo fatto il secondo set sottotono. Poi però abbiamo portato a casa la vittoria dando seguito al successo scorso e questo era importante. Nei momenti di fificoltà la squadra riesce a reagire, abbiamo ribaltato il risultato in diverse occasioni. Come nella scorsa settimana. Sapevamo che erano una squadra pericolosa, riusciranno a risalire la classifica perché hanno giocatori importanti. Ora noi avremo due partite sulla carta semplici contro le ultime in classifica. Sarà importante continuare su questo trend, continuiare a vincere". Un successo pià agile del previsto, visto come i grossetani hanno iniziato bene l’incontro portandosi a casa il primo set dopo un break decisivo che gli ospiti non sono più riusciti a ricucire. Nel secondo set c’è stata la reazione ospite, mentre nel terzo e quarto set l’Invictavolleyball di Rolando è tornata a giocare ad un ritmo troppo elevato per la formazione ospite che non ha potuto far altro che tornare a casa con zeo punti in classifica. Vittoria e due punti in classifica. La formazione maschile di serie D dell’Invictavolleyball ha battuto 3-2 (20-25, 25-20, 14-25, 25-22, 13-15) il Borgo Rosso Volley Livorno nella quinta giornata del girone B al termine di una vera e propria battaglia duranta cinque set. In terra labronica quindi i grossetani si prendono due punti rimanendo in scia alla Pallavolo Rosignano in prima posizione. I ragazzi di coach Enrico Ferrari hanno vinto un incontro importante su un campo non semplice. Nel primo set l’Invictavolleyball ha giocato bene in maniera ordinata, con i padroni di casa un po’ scarichi. Nel secondo set invece i livornesi hanno tirato fuori più incivisità portandosi sull’1-1. Nel terzo set a fare la differenza è stato il servizio con i grossetani cinici ed i livornesi totalmente in bambola. Ancora un ribaltone nel quarto set, col Borgo Rosso Volley Livorno a rifarsi sotto portando la contesa al quinto.