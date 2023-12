Jumboffice, lo scoglio Livorno

L’undicesima giornata dei campionati di Serie B di volley, vede, in campo maschile, l’odierno impegno casalingo della Maxitalia Jumboffice Sestese (ore 21, Pala-Lilly) contro il Tomei Livorno. Gara che, classifica alla mano, si presenta alla portata degli atleti di Marchi. Nel settore femminile, turno interno pure per la LIberi e Forti Firenze che, alle ore 18, all’impianto Paganelli, riceve la visita del Pomezia. Sfida che dovrebbe essere equilibrata, dato che le laziali hanno solo due punti in più delle fiorentine. Infine, domani pomeriggio alle ore 17.30, trasferta a Cesena per l’Unomaglia Valdarninsieme. Si tratta di un classico testa-coda fra le romagnole che sono seconde in graduatoria e le valdarnesi, ultime in classifica. Match, dunque, che appare tutto in salita per Zatini e compagne.

Ma. Fi.