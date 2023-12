Kabel, frenata di fine anno. Squadra ridotta in campo

Kabel Volley Prato

1

Anguillara

3

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Marini, Tempestini, Noferi, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.

ANGUILLARA: Sgrazzutti, Perez, Bondini, Gennamari, Perugini, Bianchi, Fornaro, Titta, Velotta, Chioffi, Spampinato, Fantini, Massetani, Sammassimo. All. Racanella.

Arbitri: Auditore e Gamalero.

Parziali: 20-25; 17-25; 34-32; 19-25.

Chiude l’anno con una sconfitta la Kabel nel campionato di serie B maschile nazionale. Un ko che lascia l’amaro in bocca per le tante defezioni con cui il Volley Prato si è presentato al Gramsci Keynes: Bandinelli e Maletaj con la febbre fino al giorno prima, e Matteo Alpini infortunato a pochi minuti dall’inizio della sfida. Insomma una squadra ampiamente rimaneggiata. Alla fine la Kabel regge fino al terzo set, vinto con un incredibile 34-32, ma poi paga dazio dal punto di vista fisico, lasciando il passo agli ospiti dell’Anguillara che ottengono il quarto parziale e la partita col punteggio di 19-25.

Ora per il Volley Prato arriva la pausa natalizia per recuperare e provare a ripartire bene nel 2024. Uno stop per le festività che servirà anche a riordinare le idee ai ragazzi di Novelli e riprendere la marcia verso la salvezza in un girone che si sta rivelando ancora più complicato di quanto si potesse immaginare a inizio stagione.