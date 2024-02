Kabel, vietati passi falsi. Il duello è con New Volley

Gara senza alternative per la Kabel. Si gioca oggi alle 18 al Gramsci Keynes (arbitri Totò e Valeri) e per la squadra di coach Novelli l’avversaria nel campionato di serie B nazionale maschile è l’aretina New Volley Borgo Sansepolcro. Serve una vittoria e, nello specifico, serve la posta piena. All’andata la Kabel si era imposta per 2-3 faticando moltissimo contro una squadra aretina il cui peso offensivo era quasi per intero nel braccio dell’opposto bolzanino Fatijon Tasholli.

Oggi Sansepolcro si presenterà a Prato senza questo attaccante di peso che nel frattempo ha lasciato la squadra e questo certo rasserena gli animi dei pratesi. Da quella gara Sansepolcro ha saputo conquistare solo ulteriori 3 punti ed attualmente occupa la penultima posizione in graduatoria. La Kabel arriva a questa sfida dopo la sconfitta in casa di Tuscania. Una sconfitta figlia dei consueti inciampi di fine set della squadra di Novelli che però, almeno dal punto di vista del gioco, ha dato segnali importanti. Da questo oggi inizia il vero girone di ritorno dei pratesi. Non è più tempo di sperimentare. Se si vuole la salvezza adesso serve mettere fieno in cascina. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.