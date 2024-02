Kemas, successo netto. Parodi in copertina

Kemas

3

Reggio Emilia

0

KEMAS LAMIPEL: Coscione 1, Lawrence 14, Pardo 9, Cargioli 6, Colli 14, Parodi 14, Loreti (L), Giannini, Allik, Brucini, Russo 2, Gabbriellini (L), Gatto n.e, Matteini n.e, Petratti n.e. All: Bulleri.

REGGIO EMILIA: Sperotto 1, Marks 9, Bonola 7, Volpe 5, Mariano 8, Suraci 10, Pochini (L), Gasparini 3, Maiocchi, Torchia (L), Caciagli, Sesto n.e, Catellani n.e, Guerrini n.e. All: Fanuli.

Arbitri: Santoro e Marconi.

Successione set: 25-22; 25-22; 25-17. Battute sbagliate Lupi: 15; Aces: 1; Muri: 11. Battute sbagliate Reggio Emilia: 9; Aces: 2; Muri: 6. Spettatori: 220.

SANTA CROCE – Una netta vittoria da tre punti, con un secco 3-0, nel momento del bisogno. I Lupi tornano alla vittoria, cogliendo un successo che li rianima in vista delle ultime cinque gare della stagione regolare. Reggio Emilia tiene dignitosamente nei primi due parziali, venendo poi superata di slancio, nel terzo. Al termine della partita, è lo schiacciatore Parodi il migliore fra tutti, ricevendo il premio quale mvp. L’orario (disagevole) delle 19 non tiene lontano dal PalaParenti gli appassionati e, una Kemas Lamipel dal rendimento continuo, li ripaga. Parodi parte titolare con Colli ed i primi punti sono suoi. I reggiani tengono il passo fino al 15-15, poi i conciari allungano il passo (19-16 e 23-20) chiudendo per 25-22. I giallorossi di coach Fanuli reagiscono bene all’inizio della seconda frazione (4-8), mantenendo il passo con un ace di Volpe (7-12), a cui fanno seguito altre proficue azioni. Mariano e soci danno il meglio di loro fino al 13-16in loro favore, poi i Lupi rientrano con perentorietà. Cargioli firma a muro il punto del 16-16, poi con una veloce, manda avanti i suoi. Parità a quota 18 ma poi sprintano di nuovo i padroni di casa (23-21 e 24-21), chiudendo per 25-22. E’ il regista Sperotto a sbagliare il servizio, consegnando il doppio vantaggio al team di Bulleri. Nel terzo ed ultimo parziale Russo prende il posto di Cargioli al centro, facendo coppia con Pardo. Russo firma il muro dell’8-4, preludio all’ace di Parodi (14-8), l’unico per i santacrocesi. Il PalaParenti applaude a lungo una rovesciata in extremis (con i piedi) di Loreti, degna di un ottimo calciatore, che indirizza dalla parte opposta. A quel punto, sul 20-13, il più è fatto. Nel finale c’è gloria anche per Pardo col muro del 23-14 e la veloce finale che chiude il set e la gara: 25-17.

Marco Lepri