Kerakoll Sassuolo esce sconfitta ma con onore dalla Coppa Italia di Serie B

toscanagarden

3

kerakoll

1

(25/23 25/22 22/25 25/23)

TOSCANAGARDEN CASTELFRANCO DI SOTTO: Nicotra 9, Samminiatesi 9, Ciappelli 10, Aliberti 8, Simoni 18, Berberi 1, Taliani (L1), Crescini 5, Galoppini 1, Dell’Endice 1, Stagnari, n.e. Parentini, Da Prato, Croce; all.: Mattioli.

KERAKOLL SASSUOLO: Montesion 4, Mantovani, Soli 2, Lodi 4, Bigarelli 6, Sartoretti L. 9, Ugolini (L1), Giurati, Serafini 12, Anceschi 10, Marchesi 3, Diegoli 3, Odorici 8, Luppi (L2); all.: Dall’Olio.

NOTE: Durata set 28’ 29’ 26’ 29’ per un totale di 111’; Castelfranco 62 su 97 (B.S. 12, Vinc. 7, Muri 11, E.P. 20); Kerakoll 61 su 93 (B.S 15, Vinc. 4, Muri 9, E.P. 20).

Non riesce il colpaccio alla Kerakoll Sassuolo (la squadra nella foto), che con la sconfitta di ieri saluta la Coppa Italia di Serie B, alla cui Final Four approdano i toscani, ma il risultato è assolutamente ingiusto, perché i sassolesi avrebbero meritato almeno di arrivare alla quinta partita, e lì giocarsi la qualificazione. Resta insomma tanta amarezza per l’epilogo della partita.

A 70 anni però, Pupo Dall’Olio ci ha regalato un’altra magia, cambiando totalmente, sei giocatori su sei, la sua squadra che stava perdendo 0-2, e con quelle che sono di fatto le seconde linee, è andato ad un passo da un meritatissimo tie break, dopo aver vinto di forza un terzo parziale, e giocato punto a punto fino al 23 pari nel quarto.

r.c.