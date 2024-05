Krumins-Caminati show. Vittoria gialloblù a Madrid

Un successo che parla modenese quello di Davis Krumins (in coppia con Marco Caminati) al Futures del Beach Pro Tour in programma a Madrid dal 9 al 12 maggio nella capitale iberica. Un’avventura incredibile quella dell’asso modenese del Mutina Beach: la coppia era una riserva, poi è stata ripescata nel tabellone di qualificazione.

Due turni dominati nel main draw contro una coppia polacca e una spagnola, poi la vittoria difficile all’esordio nella Pool D del tabellone principale contro gli altri spagnoli Moreno e Sanfélix 2-1 (15-11 al set decisivo), successo per 2-0 contro i tedeschi Sowa-Just, poi ancora vittoria 2-1 sugli israeliani Hadar-Lanciano nei quarti di finale e poi il capolavoro in semifinale contro i francesi Chouikh e Altweis (2-1 e 17-15 al ‘decider’ contro quelli che erano le seconde teste di serie del torneo). Infine una finalissima dominata per 2-0 contro i danesi Mollgaard e Houmann (21-17 21-17 i parziali). Un’avventura in tutti i sensi, anche coi voli, vista l’improvvisazione di un torneo nel quale Krumins e Caminati non dovevano nemmeno giocare e si sono ritrovati a vincere sette match di fila e a rimanere fino alla domenica, rientrando nella notte tra domenica e lunedì da Madrid a Pisa.

"Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – racconta un entusiasta Davis Krumins – ancora più soddisfatti perché la squadra agonistica di Mutina Beach è riuscita a partecipare a un Future e a cogliere un oro. La scelta di giocare con Caminati? Beh, direi sia stata molto positiva, se il bel tempo si vede dal mattino abbiamo esordito con una vittoria al primo torneo che facevamo assieme. La priorità ora è quella di continuare a giocare bene e partecipare ad altri tornei".

Al momento Krumins-Caminati sono dentro al tabellone delle qualificazioni a Cervia la prossima settimana e poi nel Futures di Battipaglia saranno nelle riserve come a Madrid. Tutti appuntamenti che potrebbero servire ad accumulare punti e magari in breve tempo a entrare direttamente nei main draw o comunque non passare più dalle riserve e dover attendere un ripescaggio. Un movimento in costante crescita, quello di Mutina Beach: l’altra coppia di punta, quella composta da Bigarelli e Reggiani, farà infatti le tappe del campionato italiano e proverà l’ingresso in qualche tabellone Futures nel Pro Tour.