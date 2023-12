La Battistelli a Pescara. C’è gran voglia di riscatto

Serie B2. Dopo la sconfitta casalinga con la Lardini Filottrano, la Battistelli è oggi alle 17,30 è di scena a Pescara per risccattarsi.

Serie C. Nel maschile oggi alle 17 Bottega-Ascoli. Alle 21 Grottazzolina-Montesi. Così coach Antonini: "Scenderemo in campo contro una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa. Sono sicuro che disputeremo una buona partita perché siamo in crescita". Nel girone B, alle 16 Pergola-Virtus Fano: "Pergola non va sottovalutata", dice coach Angeletti. Alle 21 Belvedere Ostrense-Borgovolley: "E’ una squadra molto esperta e con schemi collaudati – commenta coach Palazzetti – purtroppo non siamo mai riusciti a batterli in C". Nel femminile, girone A, oggi alle 18 Urbania-Bottega con le durantine che stanno pagando un momento non brillante e qualche infortunio. "Sarà una sfida tosta – dice Camilla De Francesco del Bottega – ma sicuramente utile per poter aggiungere un ulteriore tassello al nostro percorso di crescita, personale e di squadra". Alle 21 Casette d’Ete-Urbino: "Sappiamo che sarà molto complicata in quanto loro sono una squadra con giocatrici forti e soprattutto con esperienza a differenza nostra che siamo una squadra giovane", le parole di coach Lazzarini. Nel girone B, alle 17,30 Glasstech Pesaro (foto)-Adriatica: "Arriviamo da un momento non troppo positivo – afferma coach Rusalen – ma ho la certezza che faremo il meglio possibile per finire quest’anno solare nel migliore dei modi". Alle 18 Virtus Fano-Macerata: "Affrontiamo macerata, fanalino di coda ma una squadra per nulla arrendevole", avvisa il tecnico Ippoliti. Stesso orario Gabicce-Acqualagna: "Dobbiamo continuare a spingere con la giusta convinzione – afferma il diesse Leonardi -, perché davanti non perdono colpi e dobbiamo mantenere il contatto".

Beatrice Terenzi