La capitana ringrazia la Igor. Chirichella saluta Novara: "Dieci anni di emozioni»

A bocce ferme, con la stagione ormai chiusa dopo l’ultimo amaro verdetto (l’eliminazione dalla semifinale playoff per mano di Conegliano), alla Igor Novara è tempo di bilanci edi saluti. Prevista una vera rifondazione tecnica, nel frattempo è ufficiale il primo “addio“ eccellente, ovvero quello Cristina Chirichella, che dopo dieci anni lascia l’azzurro – capitana della squadra novarese dal 2019 – per trasferirsi proprio a Conegliano. La "principessa" ha voluto salutare Novara e i suoi tifosi con un lungo post sul suo profilo Instagram. "In queste ultime 10 stagioni, questa maglia è stata la mia seconda pelle", esordisce l’ormai ex capitana della Igor. "Esprimo la mia gratitudine senza trovare le parole adatte a descrivere appieno ciò che provo in questo momento. Eppure, non è tristezza ciò che pervade il mio animo, ma un sincero senso di felicità e riconoscenza per tutti gli anni trascorsi qui. Quando sono arrivata a Novara all’età di 20 anni, ero una giovane ragazza carica di aspirazioni, desiderosa di calcare i campi di pallavolo della Serie A. Ora, a 30 anni, mi preparo a intraprendere nuove strade, trasformata in una donna matura, arricchita da preziose esperienze e ancora assetata di nuove sfide". Chirichella riavvolge il film degli ultimi due lustri in modo commovente: "Novara è diventata la mia seconda casa, un luogo dove ho lasciato un pezzo del mio cuore. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso straordinario, una vera e propria crescita parallela alla società. Abbiamo vissuto insieme momenti di gloria e difficoltà, ma abbiamo sempre guardato avanti con determinazione, con l’obiettivo comune di raggiungere l’eccellenza. Anche se il momento del distacco è giunto, serberò per sempre nel mio cuore ogni singolo istante vissuto qui, ogni lezione appresa e ogni persona incontrata lungo il cammino. Alcuni mi hanno ispirato con le loro qualità, altri mi hanno insegnato con i loro errori, contribuendo tutti a plasmare la persona che sono oggi. I successi ottenuti sono stati numerosi e, sebbene la decisione di lasciare sia stata difficile, sono pronta ad abbracciare una nuova sfida, una nuova avventura che mi attende. Il cambiamento può intimorire, ma io sono desiderosa di continuare a vivere appassionatamente ogni momento". Poi la chiosa finale: "Non dimenticherò mai questa città, questa società e tutte le persone straordinarie che hanno incrociato il mio cammino in questi anni. Non sono un’abile comunicatrice, come ben sanno coloro che mi conoscono, ma posso esprimere solo un sincero e profondo “Grazie” dal profondo del mio cuore. Per concludere come mi ha detto un mio caro amico “ Amicizia, gioia, impegno, lealtà...questi li teniamo buoni anche per i prossimi 100 anni".

G.L.