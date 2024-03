La capolista Riccione si rinforza: arriva Mancino

La Lasersoft non si ferma e muove qualcosa nel gruppo dopo l’infortunio a Gugnali. La società riccionese, tuttora ampiamente prima nel girone F di B2, porta nella Perla la centrale Eleonora Mancino, per tutti "Fox". Una giocatrice di valore in più per affrontare questo finale di regular season. "La società è semplicemente splendida, sono stata accolta a braccia aperte e questo mi ha emozionata ancor di più – dice proprio Mancino –. La pallavolo non fa più parte della mia vita da diverso tempo, ma nonostante questo ho deciso di rimettermi in gioco per questo breve periodo. La squadra è unita e molto affiatata, è stato piacevole incontrare sorrisi amichevoli al mio arrivo. Mi auguro di essere all’altezza e di non deludere le aspettative".

La Lasersoft è attesa a un impegno di campionato tutto sommato agevole domani a Ravenna (ore 16). Di fronte alla capolista (49 punti), ecco l’ultima della classe Olimpia Teodora, ormai tagliata fuori da tutti i giochi, anche se non ancora matematicamente. Impegno tosto invece per l’Emanuel Raggini Rimini, che domai a Filottrano (17.30) avrà a che fare con la sesta in classifica. Le riminesi però sono alla ricerca di punti salvezza e vogliono proseguire nel buon momento dopo il successo con Pescara. Con otto giornate al termine e l’impegno della settimana successiva con l’Olimpia Teodora, l’impresa è possibile.