La Cbf Balducci all’assalto del Mondovì

"Mondovì è una squadra ferita che deve ritrovarsi perché la classifica non rispecchia il valore dell’organico". Stefano Saja, coach della capolista Cbf Balducci, parla della sfida di domani alle 17 in Piemonte a casa della quinta forza dell’A2 di volley femminile. "Ci attende – aggiunge – una formazione di qualità, che ha i mezzi per puntare a un ruolo di primo piano, ma ha accusato qualche infortunio di troppo: stagione finita per Pizzolato e non si sa Grigolo sarà oggi in campo". Ciò non toglie nulla a una rosa da affrontare con molta attenzione. "La prestazione dell’opposto Decortes – spiega Saja – sarà un fattore importante del match, il nostro compito si semplifica se riusciremo a limitarla come ci è riuscito nella seconda parte del match dell’andata. Mondovì ha poi nell’americana Lux una giocatrice alta e con una grande capacità di salto, Coulibaly è esperta della categoria, al palleggio possono contare sulla promettente Allasia. A muro e in difesa sanno farsi rispettare e quindi dovremo essere bravi nella scelta dei colpi".

La settimana è scivolata via con Saja concentrato principalmente sulla sua formazione. "Abbiamo ovviamente studiato Mondovì e individuato i punti deboli, però l’attenzione è stata soprattutto puntata su di noi perché le avversarie sono cambiate nel tempo, c’è il punto interrogativo in posto 4 e cioè se Grigolo è nelle condizioni di scendere in campo. Così, non sapendo come potrebbero schierarsi e oltretutto considerando che in settimana hanno un nuovo allenatore, ci siamo focalizzate su di noi". Il tecnico può contare su tutta la rosa, a parte Quarchioni il cui rientro è previsto tra poco più di un mese. "Finalmente ci alleniamo in 12 e ciò è un passo avanti che permette a tutti di avere i giusti ritmi di lavoro e di riposo. Siamo arrivati a un punto in cui il treno è più che lanciato, si tratta di correggere leggermente la rotta ma la squadra ha mostrato uno stile di gioco e una personalità durante il percorso che ha una destinazione precisa". Il viaggio è ancora lungo. "Non siamo nemmeno a metà, la pool promozione sarà la fase più calda". Adesso c’è da concentrarsi su Mondovì. "Dovremo riuscire a toccare tanti palloni per poi rigiocare, mettere pressione con il servizio ed evitare che le avversarie acquisiscano certezze".

Nel fine settimana le gare della terza giornata di ritorno dell’A2 femminile, girone B. Oggi: Cremona-Olbia. Domani: Mondovì-Cbf Balducci Macerata; San Giovanni in Marignano-Montecchio; Lecco-Offanengo; Costa Volpino-Melendugno.

Classifica: Cbf Balducci 28; San Giovanni in Marignano 25; Montecchio 24; Cremona 23; Mondovì 17; Lecco 12; Offanengo e Olbia 10; Costa Volpino, Melendugno 8.