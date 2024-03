La Clai demolisce anche Forlì e non si ferma più

CLAI IMOLA

3

LIBERTAS FORLÌ

0

(25-19; 25-22; 25-23)

CLAI IMOLA: Cavalli 1, Rizzo 11, Cammisa 10, Migliorini 5, Rubini 10, Esposito 12, Mastrilli 1, Arcangeli 1, Gaffuri, Missiroli 1, Casotti., Fazziani, Lanzoni. All. Caliendo.

LIBERTAS FORLI’: Bernardeschi 3, Bellavista 4, Bruno 6, Giacomel 8, Pulliero 8, Gatta 10, Gregori, Sgarzi, Cavalli, Comastri 2, Simoncelli 5, Esposito, Balducci. All. Marone.

Arbitri: Bosio e Campisi.

Stavolta la Libertas Forlì non ha avuto scampo davanti a una Clai che oltre a vendicarsi per la sconfitta dell’andata, voleva fortemente i tre punti per consolidare il primato in graduatoria. Le imolesi con lo scalpo forlivese in cassaforte mantengono i 5 punti di vantaggio sul Giusto Spirito Rubiera, secondo. In un girone equilibrato come il raggruppamento D, cinque lunghezze sono un buon punto cuscinetto in questo finale di regular season. Le imolesi hanno centrato la sesta vittoria consecutiva: vincere con Forlì 3-0 non era scontato, sono arrivati tre punti con una bella prova di squadra da parte di un gruppo che sta dando il massimo per prendersi il primo posto finale. È stata un’altra bella iniezione di fiducia per una squadra che venerdì giocherà la semifinale di Coppa Italia. A Campobasso (inizio ore 16) la truppa di Caliendo giocherà la semifinale con il Concorezzo; chi vince affronterà una fra Zuna Castelfranco e Azimut Giorgione; la finalissima il 30 marzo alle 15.30.