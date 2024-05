La Clai è inarrestabile. Dodici sigilli di fila in casa

CLAI IMOLA

3

GOSSOLENGO

0

(25-13; 25-18; 25-14)

CLAI IMOLA: Casotti 3, Arcangeli 3, Cavalli 1, Cammisa 11, Lanzoni, Migliorini, Mastrilli, Rubini 7, Gaffuri, Esposito 10, Missiroli 2, Fazziani, Rizzo 10, Arcangeli 1. All. Caliendo.

GOSSOLENGO: Guaschino 4, Fizzotti, Naddeo 7, Nedeljkovic, Moretti 1, Bianchini, Passerini, Corneli 7, Nonnati 3, Colombano 1, Ducoli, Scarabelli 2, Negri 3. All. Mazzola.

Arbitri: Natalini, Mochi.

La Clai ha chiuso la stagione regolare del campionato di serie B1 femminile, girone C, vincendo la sua dodicesima gara interna consecutiva: le ragazze di coach Nello Caliendo davanti al proprio pubblico le hanno praticamente vinte tutte, lasciando solamente cinque set alle avversarie in tutta l’annata.

Una supremazia quasi imbarazzante quella delle imolesi che hanno vinto il girone con ben otto punti di vantaggio su Garlasco (57).

In questo torneo Imola ha subito solamente due sconfitte, entrambe in trasferta la prima sul campo della Libertas Forlì, la seconda propri con Gossolengo avversario battuto nell’ultimo turno.

Sabato alla Palestra Volta non c’è stata trippa per gatti, la Clai ha vinto in scioltezza senza nessun tipo di patema d’animo.

Un 3-0 che la dice lunga sullo stato di forma delle biancoblù capaci solo di vincere negli ultimi mesi di campionato. In questi giorni la Clai comincerà a preparare gli spareggi promozione, il primo avversario è la squadra trentina del Rothoblaas Volano Volley arrivata terza nel girone B.

Probabilmente si giocherà sabato 18 in casa delle avversarie, si attende però il calendario ufficiale dalla lega.

Le gare: Csi Clai Imola- Gossolengo 3-0, Campagnola- Genova 3-0, Garlasco- Rubiera 3-1, Ozzano- Sassuolo 3-1, Pavia- Modena 3-2, Forlì- Piacenza 3-1. Riposa: Ravenna

La classifica finale: Clai 65, Garlasco 57, Rubiera 51, Modena 43, Gossolengo, Campagnola, Forlì 40, Ozzano 34, Sassuolo 26, Pavia 25, Ravenna 23, Genova 22, Piacenza 2.