La Clai ritrova il fattore casa. C’è Modena per confermarsi

Dopo oltre un mese di assenza, era il 13 gennaio, la Clai tornerà a giocare sul proprio campo; questa sera alle 18 le ragazze imolesi affronteranno il Volley Modena. Una partita in cui Rizzo e compagne cercheranno di dare seguito alla vittoria con il Mosaico Ravenna: "Abbiamo una partita senza dubbio difficile da affrontare – dice l’allenatore della Clai Nello Caliendo – Modena è una squadra molto valida. Ha giocatrici giovani con una fisicità importante, questo può crearci più di un problema. Dovremo commettere pochi errori, giocare in maniera continua per aggiungere punti alla nostra classifica. Il campionato è molto equilibrato e non si possono commettere errori, serve continuità di rendimento".

Un match speciale per Sofia Migliorini che è modenese di nascita: "Modena me la ricordo come una squadra molto fisica – commenta Sofia –, con alcune ragazze molto giovani ed altre che al contrario hanno grande esperienza. Noi dovremo concentrarci soprattutto sulla nostra fase difensiva e di ricezione, perché loro hanno una buona battuta e una grande elevazione negli attacchi. Sarà molto importante lavorare bene a muro, ma allo stesso tempo dovremo essere brave ad incidere nella fase offensiva". La Clai è reduce dalla vittoria di Ravenna: "Meritata ma assolutamente non scontata. Dopo due settimane di stop – chiude Sofia –, non era facile tornare subito in campo con la testa giusta ma ci siamo riuscite alla grande. È stato importante iniziare il girone di ritorno con una vittoria così convincente e siamo tutte molto contente. In palestra lavoriamo sempre bene e per affrontare al meglio tutte queste pause bisogna mantenere sempre il focus della concentrazione, anche in vista della Coppa Italia".

La Clai parteciperà alla final four, la federazione ha deciso di disputarla a Campobasso il 29 e 30 marzo giorno in cui si giocherà la finalissima. Le altre avversarie sono: Centemero Concorezzo, Azimut Giorgione e FGL-Zuma Pallavolo Castelfranco. La sfida di stasera verrà diretta da Lorenzo Catena e Gianmarco Annese.

Le altre gare: Libertas Forlì-Rubiera, Fatro Ozzano Gossolengo, Garlasco-Mosaico Ravenna, Campagnola Emilia-Piacenza, Genova-Sassuolo, riposa Pavia.

La classifica: Clai 33; Giusto Spirito Rubiera 31; Gossolengo 30; Garlasco 29; Libertas Forlì 23; Campagnola Emilia 22; Fatro Ozzano 21; Modena 18; Sassuolo 15; Pavia 11; Mosaico Ravenna 10; Genova 8; Piacenza 1