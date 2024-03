La Clai si prende il derby. Esposito e Rubini show

FATRO OZZANO

1

CLAI IMOLA

3

(17-25; 25-16; 21-25; 19-25)

FATRO OZZANO: Righi, Bondavalli 8, Monaco 11, Pavani 9, Ghiberti, Coco, Ferrari Casini 19, Guerra 3, Colle, Ndiaye Pedrazzi 6, Carnevali. All. Turrini.

CSI CLAI: Casotti, Arcangeli 1, Cavalli 2, Cammisa 14, Lanzoni, Migliorini 12,Mastrilli, Rubini 15, Gaffuri, Esposito 18, Missiroli, Fazziani, Rizzo 12. All. Caliendo.

Arbitri: Cervellati e Ancona.

La vittoria ottenuta nel derby con la Fatro Ozzano consolida il primato della formazione allenata da Nello Caliendo. Un’affermazione importante, ottenuta con un’avversaria in crescita e ben guidata dall’ex Manuel Turrini. Non sono stati tre punti semplici, Ozzano non si è mai data per vinta ed è riuscita a ribattere colpo su colpo il gioco messo in campo dalle imolesi. Le padrone di casa hanno vinto solo il secondo set, fra l’altro con lo scarto più largo dei quattro parziali giocati. A Ozzano Imola non solo ha ottenuto la vittoria, ma ha portato a +5 i punti di vantaggio sulla seconda Rubiera (riposava); è stata guadagnata una lunghezza su Garlasco che ha vinto al tie break con Forlì.

E’ scivolata a -10 Garlasco battuta da Sassuolo. Una graduatoria decisamente rosea, ma che non ammette cali di tensione a partire già da sabato quando le imolesi giocheranno alla palestra Ruscello con la Libertas Forlì. C’è da riscattare la sconfitta maturata nel derby d’andata.

Antonio Montefusco