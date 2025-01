La classifica Il maggior distacco sul secondo posto. Martina Montanari inossidabile

Marcello Andreoli centra finalmente quel successo a cui si era avvicinato in altre tre occasioni, un secondo e due terzi posti, ma mancava in classifica dal 2021, e per questo teoricamente è il ’rookie’ meglio piazzato in classifica, assieme a Daniele Albergati della Stadium Mirandola, che invece in classifica non c’era mai entrato: con 591 punti segnati in 27 gare, Andreoli ottiene il terzo miglior punteggio di tutti i tempi, dietro i 775 dell’inarrivabile Carmen Turlea, e dietro ad Alessandro Trebbi, a cui strappa il primato del maggior distacco sul secondo.

Il podio è completato da un altro giocatore, il 20enne Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi, che migliora la propria media punti/partite di ben 10,59 punti, mentre la prima ragazza in classifica è l’inossidabile Martina Montanari, da tre anni nella Top Five, quest’anno quarta on la maglia della Studio Logica 2 Invicta, davanti di tre centesimi di punto, 17,67 a 17,64, alla bella Martina Susio della Moma Anderlini, classe 2007.

Francesco Venuta, opposto della matricola Marking Product Artiglio, vincitore dell’anno scorso, scende al decimo posto, mentre Emanuele Bertoli, opposto della Tecnoarmet Soliera 150, è un altro ’rookie’ nella top ten, da cui escono invece Nicola Marchesi della RCL Gallonese, e Rachele Natali, dell’Hidroplants, rispettivamente quarto e seconda nel 2023. In realtà il miglior salto in avanti in classifica è di Luca Amaranti dell’Ottica Dal Passo VGM, che passa dal 233° posto nel 2023, al 20° di quest’anno, con un miglioramento di ben 213 posizioni, 23 in più di Sara Pifferi della Libertas Fiorano.

Dall’altra parte, il ’Gambero 2024’ è nientemeno che Federico Benincasa della National Villa d’Oro, già secondo due anni fa, e vincitore nel 2016, che a causa dei pochi set giocati, scende dal 61° posto del 2023, al 375° di quest’anno, con un balzo in negativo di 314 posizioni.

Riccardo Cavazzoni