La Conad chiude male l’andata: kappao a Brescia

Il girone d’andata della Conad si chiude con un’altra sconfitta, la quarta consecutiva, che arriva in trasferta con Brescia.

Priva dell’opposto Marks, out per un attacco febbrile, la squadra di Fanuli gioca alla pari coi lombardi ma chiude ancora una volta senza punti all’attivo, cadendo in 4 set. In avvio Bonola porta gli ospiti a +2, poi è l’ex Cominetti a firmare il break che vale il 24-18, prima del punto del 25-19 messo a terra da Erati; la reazione reggiana arriva al cambio di campo: debutta, sostituendo Gasparini, il nuovo arrivato Preti, Mariano regala il set point sul 23-24, prima del punto decisivo da seconda linea di Suraci. Nel terzo parziale Brescia allunga sul 14-10, il cubano Abrahan mette a terra il 24-18, la Conad annulla due set point prima di arrendersi all’attacco di Cominetti. Nel quarto set, infine, la Conad sale a +4 con un primo tempo di Volpe, Brescia ricuce e conquista due match point con Klapwjjik, trasformando il secondo con un errore dalla linea dei 9 metri di Mariano.

Fabio Fanuli non è ovviamente soddisfatto: "Ancora una volta andiamo via a mani vuote e sicuramente non siamo contenti. Dal punto di vista dell’attaccamento al punto, secondo me, abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alle ultime due prestazioni, ma siamo ancora lontani dalla nostra miglior pallavolo. Penso che di questo dovremo prendere atto e dovremo presentarci in palestra con uno spirito diverso, con la voglia di voler migliorare, se vogliamo dire insomma la nostra in questo campionato".

Foto: Romolo Mariano,

schiacciatore della Conad