La Consar alla prova della Coppa Italia: "Faremo di tutto per alzare il trofeo"

La Consar Ravenna scende in campo oggi pomeriggio a Cuneo (fischio d’inizio alle 17; diretta in chiaro su Volleyball Tv) per la semifinale di Coppa Italia. I giallorossi affronteranno Grottazzolina, ovvero la mattatrice della regular season e dei playoff, che ha ottenuto la promozione in Superlega. È la sesta volta che le due squadre si ritrovano di fronte. Il bilancio parla di una sola vittoria dei ravennati, ma le 4 sconfitte sono sempre state combattutissime. In regular season, i marchigiani hanno vinto 3-1 e 3-2.

Nella semifinale playoff, Grottazzolina si è aggiudicata 3-1 gara1, ha perso nettamente 3-0 al Pala de André gara2, e ha vinto la decisiva gara3 per il rotto della cuffia 3-2. Alle 19.30, nell’altra semifinale, si affronteranno le due outsider, ovvero Porto Viro, che ha eliminato Cuneo, organizzatrice della ‘final four’, e Brescia, che ha fatto fuori Siena, finalista dei playoff promozione. Domani alle 17.30, la finale. La Consar, che nei quarti di Coppa ha eliminato Prata con un doppio 3-1, è annunciata non al meglio. Mancherà ancora Bovolenta, impegnato nel percorso olimpico con la nazionale azzurra, mentre il centrale Arasomwan non è al 100% per un problema alla caviglia evidenziato contro Prata. In campo andrà un sestetto ‘incastrato’, ma comunque competitivo, con Feri schiacciatore di banda e Grottoli al centro, rispettivamente 19 e 12 punti nell’ultimo match con Prata. Anche Grottazzolina, che ha fatto intendere di tenere molto alla Coppa, giocherà con Cubito al centro al posto di Canella, e con Vecchi alla mano, al posto di Cattaneo. Regolarmente in campo l’opposto danese Nielsen.

"Le tre partite di playoff contro Grottazzolina – ha commentato coach Bonitta – sono state quelle in cui abbiamo espresso il nostro livello più alto, ovvero la nostra pallavolo migliore, perché siamo arrivati a giocare alla pari con la squadra che ha poi vinto abbastanza nettamente la finale. Non sarà per noi una rivincita: affrontiamo questa Coppa Italia di A2 per provare ovviamente a vincerla, ma senza modificare il pensiero coerente, che ha accompagnato il nostro percorso in Coppa fino ad oggi, vale a dire far giocare chi ci ha portato a questa final four". Capitan Riccardo Goi ha aggiunto: "Siamo pronti ad affrontare questa final four, nella quale siamo ovviamente contenti di esserci. Ci godremo il contesto prestigioso e faremo di tutto per alzare al cielo il trofeo. Ci attende Grottazzolina. Dopo le 5 sfide in questa stagione, di cui tre molto toste nei playoff, direi che ci conosciamo bene e sappiamo benissimo che tipo di sfida ci aspetta. Servirà la nostra miglior pallavolo e dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci concederanno".