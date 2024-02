La Consar ha l’amaro in bocca: "Ci è mancata lucidità"

Seconda sconfitta consecutiva. Secondo tiebreak perso. Secondo match finito in riserva. Come nel ko casalingo contro Siena, anche ad Aversa, la birra è finita sul più bello, quando cioè è arrivata la resa dei conti. La Consar è dunque scivolata al 4° posto, che ora vede insidiato da Prata a -1. Filippo Mancini, diciannovenne regista riminese, ha analizzato il passo falso di domenica: "Eravamo consapevoli del fatto che la partita sarebbe stata molto difficile, anche perché Aversa è un’ottima squadra, capace, soprattutto fra le mura amiche, di prestazioni importanti, come dimostrato dai risultati e dai punti conquistati contro avversari di alta classifica. Il tifo e il trasporto del pubblico incide molto sulle loro performance. C’è comunque del rammarico, perché, dopo aver perso il 1° set, eravamo riusciti a ribaltare l’inerzia del match, andando guidare le operazioni grazie alla vittoria dei successivi due set. Dal 4° set in poi, ci è mancata un po’ di lucidità". La Consar ha recriminato anche per qualche decisione arbitrale non troppo limpida: "Quei 2 videocheck – ha proseguito l’alzatore dei ravennati – hanno lasciato forti dubbi. Magari, se le decisioni fossero state a nostro vantaggio, avremmo vinto il 1° set e incanalato il match su altri binari. La nostra forza deve comunque essere superiore a questi episodi, anche perché eravamo riusciti a ribaltare il passivo. Piuttosto, ci è mancata l’attenzione e la lucidità necessaria per provare a portare a casa il 4° set, che poi si è rivelato decisivo".

Un po’ di stanchezza ha fatto capolino negli ingranaggi della Consar: "La fatica? Penso sia normale provare un po’ di fatica. Ma adesso, l’importante è raccogliere tutte le energie, durante la settimana in corso, perché ci aspetta una serie di scontri diretti molto importanti, a cominciare, domenica prossima, dalla capolista Grottazzolina, per poi proseguire con la trasferta di Prata. Queste due sfide saranno fondamentali per capire il nostro collocamento nella griglia dei palyoff". Domenica, al Pala de André è in arrivo la prima della classe: "Nello specifico – ha concluso Mancini – contro Grottazzolina mi aspetto una bella lotta. In settimana lavoreremo sugli aspetti deficitari. Sarà un match di nuovo impegnativo, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti".