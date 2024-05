La Consar prende forma . Ecco Riccardo Copelli

Dopo lo schiacciatore svedese Ekstrand, ecco Riccardo Copelli, secondo volto nuovo della Consar 2024-25. Ventottenne centrale d’esperienza, Copelli vanta un percorso professionale di assoluto rilievo col debutto in Superlega a Monza nel 2015-16 e, dopo la parentesi a Parma in B, le esperienze in A2 a Lagonegro (2017-18), a Piacenza (2018-19 in A2 e 2019-20 in Superlega), e poi 4 stagioni consecutive in A2 a Santa Croce, Cantù, Bergamo e Siena. Dal punto di vista individuale, nella stagione appena finita col ko in finale playoff contro Grottazzolina, Copelli – che avrà come compagni di reparto il neo acquisto Andrea Canella e il confermato Grottoli – ha guadagnato il 9° posto nella classifica degli ace (41), primo centrale dopo 8 schiacciatori, e il 13° posto nella classifica dei muri (62, subito dietro ai giallorossi Bartolucci e Mengozzi). In attacco, ha terminato la stagione con 283 punti, al 28° posto, e anche in questo caso primo dei centrale (terza annata consecutiva chiusa sopra i 200 punti).

"Cerco sempre di mantenere un certo standard e di salire ogni volta di livello – ha spiegato Copelli – e non mi posso lamentare di quanto fatto quest’anno a Siena e nelle ultime stagioni. Mi piace stare dentro il gioco, chiamo tanto la palla all’alzatore e riesco a costruire molto in attacco e a muro. Quanto al servizio, ho sempre cercato di lavorare molto su questo fondamentale e di trovare una battuta che mi rispecchiasse. Ho alternato molto la ‘spin’ e la ‘flot’, finché quest’anno ho dato continuità alla ‘spin’, trovando un livello di efficienza molto alto. Ho fatto tanti ace ma anche molti errori: un aspetto su cui dovrò lavorare per cercare di abbassarli".

Nei mesi estivi, Copelli si dedicherà al beach volley ("L’obiettivo è qualche piazzamento sul podio nelle tappe secche del campionato italiano"), prima di iniziare l’avventura alla Consar: "Per me è un grande onore vestire la maglia di Ravenna, società tra le più storiche del panorama italiano del volley. In A2, con Cuneo, è il club con più blasone, storia e tradizione. Per me, poi, Ravenna significa riavvicinarmi a casa, abitando a Brescello, a pochi chilometri da Viadana dove è nato Goi, che conosco molto bene e che rivedrò molto volentieri. So che Ravenna sta costruendo un organico molto competitivo e che le condizioni per fare un altro ottimo campionato ci sono tutte. E poi, a Ravenna trovo Bonitta e coach Valentini, di cui ho sentito parlare molto bene. La loro grande competenza pallavolistica e la stima che nutrono nei miei confronti, sono state determinanti nella mia scelta". In tema di giovanili, la Consar sta preparando la final eight U14 di Boy League (il prossimo weekend a Fano) e la final eight U19 di Junior League (31 maggio-2 giugno a Ozzano e San Lazzaro).