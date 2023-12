La Consar vede il terzo posto: "Serve grande attenzione"

La Consar Ravenna è di scena oggi a Castellana Grotte (fischio d’inizio alle 18, arbitri De Simeis e Chiriatti; diretta in chiaro su Volleyball Tv) nell’ambito delle gare dell’undicesima giornata – penultima di andata – del campionato di A2. Nella trasferta più lunga della stagione, i giallorossi – quarti in classifica a quota 20, a -1 dal 3° posto e reduci da due vittorie contro Prata e Reggio Emilia – affrontano la penultima della classe, che arranca in fondo alla classifica con 7 punti, frutto di 3 vittorie, di cui due al tiebreak. Per la sfida di stasera, coach Bonitta recupera Bartolucci, ma Mengozzi è ancora ko. L’emergenza al centro è dunque parzialmente rientrata, in attesa di tornare alla normalità. Lo starting six sarà tuttavia lo stesso del vittorioso match contro Reggio Emilia, ovvero quello con Grottoli e Arasomwan al centro, e con Bartolucci pronto in caso di necessità: "Tutte le squadre di A2 – ha tagliato corto il tecnico ravennate – sono combattive. Castellana Grotte lo è particolarmente fra le mura amiche, anche se poi ha conquistato punti in trasferta. Essendo una squadra giovane, è evidente che qualcosa ha lasciato per strada, ma, in casa, cercherà di fare i punti necessari per salvarsi. Auspico allora grandissima attenzione per questo avversario".

Rispetto al giro di boa della passata stagione, la Consar ha già 2 punti in più, con due gare ancora da giocare, tra l’altro contro la penultima (oggi a Castellana) e contro la terzultima (a Santo Stefano, in casa, contro Pineto): "I numeri dicono che la squadra è maturata, e sta facendo un campionato in linea coi programmi. Ci aspettano 2 partite difficili, ma non impossibili. Ribadisco il concetto: ogni sfida va affrontata col piglio giusto perché, nel momento in cui ti rilassi, presti il fianco ai problemi". I pugliesi giocano col 2003 Rampazzo in regia, in diagonale con l’opposto colombiano Bermudez, già apprezzato in Italia con le maglie di Milano e Sora; l’ex Ceban e Ciccolella sono i centrali; l’altro ex Pol e Cianciotta sono gli schiacciatori di banda; Battista è il libero. Nell’ambito delle rotazioni, coach Cruciani ha fatto ricorso diverse volte al cambio di diagonale, col 2004 Fanizza in regia e Iervolino opposto. Iervolino ha giocato anche da schiacciatore.