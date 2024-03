La Coppa è della Fgl-Zuma. Castelfranco nella storia

La Fgl-Zuma conquista la Coppa Italia. E’ lei la vincitrice della Final Four di B1: per la prima volta nella sua storia la Pallavolo Castelfranco scrive il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione svoltasi a Campobasso e il prestigioso trofeo va a pieno titolo nella sua bacheca. Un traguardo eccezionale, voluto, sognato e frutto di un grande lavoro di squadra tra atlete, staff tecnico e dirigenziale che consacra la Fgl-Zuma come migliore club d’Italia della categoria. La finale si chiude 3-1 contro Concorezzo (Mb) che si inchina alla superiorità del team di Marco Bracci, non dopo aver cercato di andare al tie-break. Una finale dai due volti: primi due set a senso unico per le toscane: dura appena 20 minuti il primo con divari incolmabili di oltre 10 punti e si chiude 25-11.

Il secondo più equilibrato, ma con le toscane più forti nei momenti decisivi e raddoppiano sul 25-23. Poi cambio di registro: le lombarde entrano in partita es si aggiudicano la terza frazione riaprendo il match col punteggio di 25-22. Da cardiopalma il quarto set con grandi azioni e scambi fino alla vittoria delle castelfranchesi. Renieri conquista il match-point con un attacco portentoso e nell’azione successiva la centrale Fava, con un muro perfetto, trasforma subito il sogno in realtà. Lode a tutte le giocatrici di Bracci: concentrate, lucide e perfette in ogni fondamentale: servizio incisivo, gran varietà di colpi in attacco, coperture presenti, difese incredibili, ben 12 muri. Nota di merito alla centrale Colzi davvero monumentale in questa finale con 18 punti - un punteggio notevole per questo ruolo - insieme alla schiacciatrice Renieri. Applausi al libero Tesi. "Meglio di così non poteva terminare questa avventura in Coppa – dichiara soddisfatto coach Bracci - una partita combattuta come è giusto che sia. Tutte le ragazze hanno davvero contribuito a trasformare questo sogno in realtà".

Stefania Ramerini