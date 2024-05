"La delusione della Liberi e Forti Firenze: retrocessione inevitabile contro Pieralisi Volley Jesi"

Liberi e Forti Firenze

1

Pieralisi Volley Jesi

3

FIRENZE: Costamagna 19, Toccafondo 12, Bruni 13, Degli Innocenti 1, Goretti 2, Sacchetti 6, Alberti, Pieraccioni 9, Coluccini L., Migliarini 4, Trimarchi. All. Vannini.

PIERALISI JESI: Paolucci 15, Peretti 5, Castellucci 8, Pomili 14, Milletti 14, Moretto 13, Quinteros 2, Pepa 1, Cecconi L. Girini, Marcelli, Miecchi 1. All. Sabbatini.

Arbitri: Chirieletti ed Almanza.

Parziali: 25-27, 22-25, 34-32, 18-25.

Serviva un miracolo per evitare la retrocessione ed alla fine ciò non è avvenuto, anche se la Liberi e Forti aveva, specialmente negli ultimi mesi, già perso per strada troppi punti per puntare alla salvezza. Occorreva, infatti, battere lo Jesi, seconda forza del girone e sperare in una contemporanea sconfitta delle romane del Fonte Nuova, impegnate in casa contro il già salvo Montesport, poi superato in quattro set dalle stesse laziali. Peccato, perchè retrocedere con 25 punti, fa male; questo è, però, lo sport e bisogna accettare il verdetto, traendo utili spunti di riflessione da un’annata, purtroppo, molto deludente.

Ma. Fi.