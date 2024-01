La Emma Villas è un treno che non si ferma mai . Reggio Emilia spazzata via: sesto trionfo di fila

EMMA VILLAS

3

REGGIO EMILIA

0

EMMA VILLAS: Copelli 9, Trillini 7, Nevot 2, Bonami (L), Tallone 10, Coser (L), Krauchuk 15, Milan, Gonzi, Acuti, Pierotti 14, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Allenatore Graziosi.

REGGIO EMILIA: Caciagli 2, Mariano 7, Preti 3, Sesto 4, Sperotto 1, Catellani, Maiocchi, Gasparini 2, Bonola 1, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 1, Guerrini, Suraci 7. Allenatore Fanuli.

Arbitri: Chiriatti, Merli.

Parziali: 25-10, 25-14, 25-21.

SIENA – Contro gli ex Mariano e Pochini la Emma Villas dilaga centrando la sesta vittoria di fila. L’anticipo della quarta giornata di ritorno ha infatti confermato l’ottimo momento di forma dei ragazzi di Graziosi, praticamente perfetti per tutta la gara. Che sarebbe stata una bella serata lo si era intuito subito. Nel primo set infatti partono bene i padroni di casa, 7-0 sfruttando la vena di Copelli. Non c’è storia neanche nelle azioni successive: Tallone segna l’11-2 che inizia a mettere una concreta opzione sul primo parziale. Praticamente perfetta in difesa e chirurgica in attacco la formazione di Graziosi. Reggio Emilia prova a parlarne sopra durante il time out ma il vantaggio resta enorme, 15-3. In assoluta scioltezza prosegue il set, con il surreale distacco che lievita, 18-5. Il timido tentativo di rimonta serve solo ad allungare di poco il set. Pierotti chiude i giochi sul 25 a 10. Nel secondo parziale la Conad prova a rimediate al pessimo avvio, 3-3. Ma il turno in battuta di Pierotti rimette le cose a posto, 8-3 biancoblu. La Emma Villas resta in controllo e scava il margine di vantaggio fino al 13-6 firmato dal solito Copelli. I padroni di casa sembrano assolutamente in controllo e stoppando il blando rientro emiliano mantenendo un rassicurante +8. L’ace di Nevot avvicina Siena al 2-0, 21-12. Il punto del raddoppio lo sigla invece Krauchuk, servito da Nevot, 2-0. Decisa a chiudere la pratica in tempo record Siena nel terzo set trova una maggiore resistenza da parte giallorossa, 3-2. La contesa è effettivamente più combattuta e la Conad per la prima volta arriva a -1, 9-8. Krauchuk schiaccia la palla successiva e da il via ad un parziale di 5-1 che avvicina la squadra di casa alla piena posta in palio. Il brasiliano è ancora preciso, 20-13. Per il successo pieno però ci vuole un altro po’, visto che Reggio Emilia ci prova ancora con Sesto e Mariano arrivando a -4. Graziosi chiama time out e nonostante anche un ritorno a -2 Krauchuk chiude i conti, 3-0. Prossimo impegno dei biancoblu tra sette giorni in trasferta contro Cantù (al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate) mentre Bonami e compagni torneranno in viale Sclavo domenica 4 febbraio contro Brescia.

Guido De Leo