La Emma Villas nella ‘tana’ di Cuneo. Monaci: "E’ un anticipo di play-off"

Domenica di fuoco per Emma Villas. Alle 16, a Cuneo, i biancoblù scendono in campo in una sfida che vale tantissimo per la corsa alla seconda posizione. Tanti gli scenari aperti: con una vittoria piena, in tre o quattro set, Nevot e compagni metterebbero fra sé e la Puliservice Acqua San Bernardo un solco di cinque lunghezze difficilmente colmabile nelle quattro giornate restanti; con una vittoria al tiebreak il margine salirebbe a tre punti, sempre interessante ma comunque ancora recuperabile; con un successo pieno di Cuneo si materializzerebbe invece il contro sorpasso, con i piemontesi terzi e Emma Villas a rincorrere. Ci sono tutte le premesse per una grande sfida:

"È uno scontro di alta classifica – ha detto l’assistente allenatore Marco Monaci alla vigilia – Noi siamo secondi e loro terzi, divisi solamente da pochi punti in classifica. Ora abbiamo in calendario due trasferte importanti, prima a Cuneo e poi a Grottazzolina. Quello in Piemonte sarà un anticipo di play-off. Cuneo è una squadra di qualità e di esperienza, penso al palleggiatore Sottile, all’opposto Jensen, poi Botto, i centrali Codarin e Volpato. È un team allestito molto bene, sarà dura giocare contro di loro. Cuneo è sicuramente tra le formazioni favorite per la vittoria del campionato". L’assistente ha aggiunto: "Per quanto riguarda le nostre ultime partite, a Ravenna siamo riusciti a cogliere un risultato importante in trasferta. Contro Castellana Grotte siamo stati lucidi e attenti in un match che ci ha dato l’accesso matematico ai playoff. Siamo contenti del lavoro che abbiamo svolto, fino a qui abbiamo compiuto un ottimo percorso. Ci eravamo prefissati di raggiungere l’obiettivo dei playoff, averlo raggiunto con cinque giornate di anticipo è un grandissimo risultato". Quella odierna è una giornata di campionato travestita da playoff anticipato. Oltre alla sfida tra terza (Cuneo) e seconda (Siena) è in programma infatti anche lo scontro fra quarta (Ravenna) e prima (Grottazzolina), più quello fra sesta (Brescia) e quinta (Prata di Pordenone). Un intreccio tutto particolare per un calendario che entra nel vivo e propone sfide che fra qualche settimana, nei playoff, si potrebbero tranquillamente riproporre, all’altezza delle semifinali o chissà, magari anche più avanti. Il quadro della ventiduesima giornata è completato dalle seguenti partite: Castellana Grotte – Santa Croce, Pineto – Reggio Emilia, Cantù – Ortona. Fatta eccezione per la gara di Castellana Grotte, in programma alle 19, tutto il resto del programma domenicale scende in campo alle 18.