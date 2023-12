La Emma Villas ‘prenota’ il PalaEstra. Graziosi: "Emozionante tornare a Siena"

Due giorni al ritorno a casa. Dopodomani la Emma Villas esordirà finalmente al PalaEstra dopo l’esilio forzato a Santa Croce. Si punta su un vero fattore campo per scardinare la resistenza di Cuneo, una delle formazioni più quotate della categoria, ancorché protagonista di un avvio di campionato con alti e bassi.

Sul ritorno in viale Sclavo coach Graziosi, a margine della conferenza stampa di presentazione del rinnovo della partnership con Terrecablate, si è così espresso: "Ringrazio i ragazzi e la società perché nelle difficoltà ci siamo compattati, abbiamo fatto otto trasferte consecutive, abbiamo portato a casa un buon bottino giocando una discreta pallavolo – ha detto il coach –. Ci tenevo a ringraziare tutti perché abbiamo fatto gli straordinari. Tornare a Siena è una bella emozione e forse capita nella partita giusta, giochiamo contro una squadra molto forte, ben attrezzata, forse sulla carta la più competitiva, quella che potrebbe fare il salto di qualità. Per questo siamo molto stimolati, vogliosi di giocare questa partita per portare grande entusiasmo, ce la metteremo tutta per portare a casa il bottino pieno". Sul momento generale della squadra: "La cosa che in questo momento voglio vedere è sempre la prestazione, domenica scorsa c’è stata – ha sottolineato Graziosi –. Sappiamo di essere competitivi, se c’è la prestazione arrivano anche i risultati. Venivamo da una sconfitta, c’era un po’ di apprensione, siamo stati bravi a Castellana Grotte. Ai ragazzi ho detto che nello sport si punta sempre in alto, quindi bisogna guardare avanti, non indietro".

Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate, sul rapporto duraturo con l’Emma Villas: "Siamo amici. Terrecablate e Emma Villas hanno un rapporto consolidato che va oltre la semplice sponsorizzazione sportiva. Abbiamo unità di intenti per perseguire accanto alla normale attività anche un impegno nel sociale. Abbiamo in mente alcune nuove iniziative, stiamo valutando qualcosa su un tema tristemente attuale, quello della violenza sulle donne. Siamo soddisfatti del rapporto che abbiamo con Emma Villas, la squadra va bene, io spero che possa vincere il campionato".

Vittorio Angelaccio, responsabile marketing di Emma Villas: "Finalmente torniamo a casa. Oggi rinnoviamo una partnership che funziona, che fa bene a noi e a tutto il contesto sociale di Siena. È un rapporto che dura da anni e che ci dà sempre degli spunti davvero importanti".