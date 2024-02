La Emma Villas si scalda per Ravenna. Il centrale Copelli: "E’ tra le più forti"

Riscattare il passo falso contro Brescia, arrivato dopo una importante striscia di vittorie di fila, e soprattutto vendicare il netto ko dell’andata. La Emma Villas si prepara alla trasferta di Ravenna con la consapevolezza di poter dire la propria la cospetto di una concorrente diretta come quella romagnola che all’andata si impose al PalaEstra per 3-0. "Ravenna è tra le più forti squadre del campionato, nel suo roster c’è un mix di giocatori giovani con ottime qualità e di pallavolisti più esperti, come Goi e Mengozzi. E poi c’è Alessandro Bovolenta, uno dei migliori talenti di tutta la pallavolo italiana. Contro di loro perdemmo il match di andata per tre set a zero, giocammo una brutta partita e loro arrivarono a quella sfida con tanta fame. Noi non andammo bene nel cambio palla. Credo che nel girone di ritorno Ravenna potrà fare un ulteriore step avendo così tanti giocatori di qualità". Così il centrale biancoblù Riccardo Copelli ieri durante l’incontro con la stampa da Ricci Bus (nella foto), official partner del team. Copelli poi torna sul ko al quinto set di domenica scorsa contro Brescia. Una sconfitta amara perché ad un certo punto Siena sembrava davvero vicina a portare a casa l’intera posta ed allungare ad otto la striscia di vittoria di fila.

"Ci vuole equilibrio nel dare giudizi – ha proseguito Copelli, alla prima stagione con la Emma Villas. – Non eravamo dei fenomeni prima, quando avevamo vinto sette gare consecutive, e non siamo una squadra scarsa adesso che abbiamo perso una partita. Brescia, poi, è una squadra molto forte, diciamo che anche noi abbiamo servito loro l’assist per la vittoria. Dopo la partita abbiamo subito ricominciato con il lavoro duro – conclude Copelli – analizzando attentamente le cose che non hanno funzionato al meglio, con l’obiettivo di fare bene nella prossima sfida".

Quella in Romagna sarà una sfida di altissima classifica. La Consar Ravenna è una delle grandi favorite per la vittoria del campionato e in classifica si trova ad una lunghezza dalla squadra di coach Graziosi (un ex tra l’altro visto che guidò con profitto Ravenna in A1 nella stagione 2018/19) che è terza della graduatoria con 40 punti e con la Consar Ravenna subito sotto, quarta in classifica, con 39 punti. Dopo la gara di Ravenna, in programma domenica alle 18, per Nevot e compagni non ci sarà molto tempo per riposare. La gara successiva, contro Castellana Grotte, è infatti stata anticipata a giovedì 15 febbraio alle 19 al PalaEstra.