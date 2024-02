La Emma Villas va a caccia dell’ottava sinfonia. Krauchuk: "Con Brescia partita di alto livello"

Matheus Krauchuk (nella foto), mvp nell’ultima vittoria biancoblù, presenta la supersfida con Brescia che potrebbe portare a otto la striscia di successi consecutivi: "Sarà una partita di alto livello, anche all’andata fu molto combattuta. Hanno dei buoni battitori, hanno perso tante partite per 3-2, è una squadra tosta – ha detto l’opposto brasiliano –. Ma anche Cantù aveva delle ottime qualità al servizio e in attacco, noi siamo stati bravi a tenere la palla in campo, a superare i momenti difficili. Il mio premio di mvp? Dico sempre le grandi squadre sono quelle che non hanno una sola superstar, le vittorie sono merito del gruppo che lavora settimanalmente, così come facciamo noi. Questo dimostra che tipo di squadra siamo, a Cantù abbiamo fatto bene nella distribuzione del gioco, nel contrattacco, nel sideout; solo in difesa abbiamo fatto alcuni errori ma è un qualcosa su cui stiamo lavorando tanto". Centrare l’ottava vittoria significherebbe confermare il secondo posto in classifica e fare un altro passo nel tentativo di avvicinare Grottazzolina, peraltro impegnata in anticipo, questa sera, sul campo di Prata di Pordenone. "Noi cerchiamo di arrivare il più in alto possibile – ha assicurato il ventiseienne opposto brasiliano –. Di base volevamo arrivare tra le prime sette, adesso siamo secondi, ma in questo momento la classifica non conta così tanto: sono sicuro che faremo il massimo per rimanere nelle prime posizioni". L’obiettivo di entrare nelle prime sette, e quindi nei playoff, è quasi matematicamente al sicuro dopo il risultato del recupero di mercoledì scorso: Santa Croce ha perso in casa 3-0 con Aversa, il gap tra la seconda posizione occupata dall’Emma Villas e l’ottava occupata dai pisani è di quindici lunghezze. Non ha neanche più senso guardare quel margine, ora si guarda solo in alto. E quella Grottazzolina che dopo aver vinto le prime undici gare poi ne ha perse tre su sette.