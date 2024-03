La Fcredil non ha più alternative. Tresoldi: "Ritroviamo lucidità"

Penultima giornata della Pool Retrocessione del campionato di A2 di volley e ultima gara casalinga per la Fcredil, che è spalle al muro. Perdendo una settimana fa a domicilio con Lecco al tie break, Bologna è sprofondata per la prima volta in zona retrocessione. Alle 17, al PalaMarani di Budrio, le rossoblù di coach Alberti non avranno alternativa alla vittoria, per rimanere in corsa per la salvezza. C’è un punto da recuperare su Olbia, che sarà di scena sul campo della già retrocessa Altafratte: e c’è soprattutto un confronto diretto tra Olbia e Bologna che si disputerà in Sardegna tra una settimana: sarà una finalissima salvezza. O meglio: per avere la certezza che il confronto diretto dell’ultima giornata possa valere la permanenza in A2 la Vtb dovrà vincere oggi con Melendugno, sconfitta all’andata in Salento 3-1.

In caso di ko e contemporanea vittoria di Olbia, arriverebbe il verdetto del ritorno aritmetico in B1 con una giornata di anticipo sul termine della stagione.

"Dobbiamo alzare il nostro livello concentrazione e lucidità in modo da essere sempre incisive", spiega la centrale Livia Tresoldi, che ha masticato amaro per il ko con Lecco dell’ultimo weekend, lei che tra l’altro era ex di turno della sfida.

"Volevamo davvero portare a casa la vittoria, ma dopo un approccio aggressivo siamo diventate altalenanti. Dobbiamo lavorare sui cali di attenzione che in alcuni momenti non ci consentono di rimanere attaccate alla partita".

Lavora soprattutto per trovare incisività quando la palla scotta, la Fcredil, sconfitta nell’ultimo turno 13-15 al tiebreak non essendo riuscita a mettere a terra un paio di palloni che avrebbero potuto indirizzare il match in ben altra direzione. Ora non si può più sbagliare. Si alza il peso della posta in palio. Per Bologna e Melendugno, che in caso di vittoria festeggerebbe la salvezza aritmetica, anche se all’ultima giornata affronterà il fanalino di coda Pescara con tre punti che paiono già in cassaforte.

"Ogni partita è di fondamentale importanza. Come all’andata, con Melendugno dovremo essere brave a soffrire e reagire sfruttando i momenti a noi favorevoli". Ora o mai più. La Vtb si gioca la salvezza.

Le altre gare: Millenium Brescia-Lecco, Soverato-Pallavolo Cbl Costa Volpino, Altafratte Padova-Hermaea Olbia, Pescara-Offanengo.

La classifica: Offanengo 44; Millenium Brescia 39; Lecco 37; Melendugno 32; Hermaea Olbia 30; Vtb Fcredil Bologna 29; Cbl Costa Volpino 23; Soverato 21; Nuvolì Altafratte 19; Pescara 1.