La finalina per il terzo posto. La Powervolley Milano cerca subito la rivincita. Nella bolgia dell’Allianz stasera c’è Trento

L’Allianz Milano chiama a gran voce il proprio pubblico per gara 2 dei play off per il terzo posto. Questa sera, alle 20.30, contro l’Itas Trentino, i lombardi proveranno a pareggiare la serie e soprattutto a evitare che il match sia l’ultimo dell’anno tra le mura amiche. Se infatti i campioni d’Italia dovessero vincere, mercoledì, potrebbero chiudere la serie e accaparrarsi il posto in Champions, lasciando ai ragazzi di Piazza solo la Cev. Senza l’acciaccato Kaziyski, i meneghini proveranno a infrangere il tabù Trento, mai battuto quest’anno. Il pubblico può far da ago della bilancia e dare una spinta ulteriore alla squadra. G.L.