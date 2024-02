La Futura centra il bersaglio. Vittoria e accesso ai playoff

Futura Ceparana

3

Normac

0

(25-13; 25-18; 25-16)

FUTURA CEPARANA: Barletta 9, Battistini 9, Benedetti 1, Carbone, D’Ascoli 14, Morghen 3, Orlanducci 1, Parentini, Rossi 10, Rapalli 10, Serio, Zanini 1, Pascucci e Pellizza liberi. All. Simoncini, vice Cozzani.

NORMAC AVB WONDER PROJECT: Bisio, Calabrese, Cavaglioni, Colla, Cuneo, Deldio, Milani, Pagano, Paparella, Pignatti, Savarino, Schettino. All. Botto.

Arbitro: Pantani e Sabato

CEPARANA – Brillante successo del Futura Ceparana che vale il secondo posto in classifica oltre che la matematica certezza di disputare i playoff di C femminile con due turni di anticipo. Un obiettivo centrato grazie alla vittoria dell’Albaro sul Santa Sabina ed ai prossimi scontri diretti delle restanti due giornate, che garantiscono già alle ceparanesi almeno il 4° posto. "È stata una partita agevole – dichiara il dirigente Pascucci – contro l’ultima della classe Normac che non ha impensierito il sestetto di coach Simoncini. Le nostre ragazze hanno imposto subito il proprio gioco con buone battute. Nel secondo set il copione è stato il solito con due cambi, mentre nel terzo è stato dato spazio alle seconde file che si sono ben comportate. Grandissima soddisfazione per questo traguardo che le ragazze si sono guadagnate con tanto sacrificio negli allenamenti ed un plauso allo staff tecnico e dirigenziale del presidente Augusto Valle".

Ilaria Gallione