La Geetit adesso non può più sbagliare . Cappelletti: "Un match da dentro o fuori"

"Sarà un match da dentro o fuori, non possiamo più sbagliare". Il general manager della Geetit, Andrea Cappelletti, non fa giri di parole per presentare il match che attende la Pallavolo Bologna che, alle 18, aspetta Garlasco al PalaSavena.

Mancano due giornate al termine del campionato di A3 maschile di volley, Bologna è quartultima in zona playout e ospita la terzultima Garlasco, che è attardata di tre punti. Il tutto nel quadro di una giornata che vedrà la penultima Mirandola di scena a Cagliari per provare a riaprire il discorso playou salvezza e Sarroch, quintultima e prima delle formazioni salve direttamente, impegnata a Brugherio contro i padroni di casa ancora in corsa per i playoff.

Insomma, al PalaSavena passa l’ultimo treno salvezza per i rossoblù, che di recente hanno sciupato due occasioni facendosi rimontare e battere da Belluno e cedendo ad Acqui Terme per 3-1 contro una formazione reduce da quattro ko consecutivi.

"E’ vero, abbiamo sciupato qualche chance. Ma oggi non possiamo sbagliare. Ne sono consapevoli i ragazzi, che erano dispiaciuti dopo Acqui, ma che negli occhi avevano voglia di rivalsa. Resto ottimista. E’ stata ed è una stagione difficile e delicata, ma ho fiducia sul fatto che possiamo andarci a prendere questa salvezza. Con Garlasco dobbiamo tirare fuori dal cilindro una grande partita".

Cappelletti prova a scuotere la squadra e insieme alla società ha lavorato per garantire un ambiente caldo per un match che può valere la stagione.

"Abbiamo attivato una promozione che consente di entrare al palasport con due euro a biglietto, abbiamo distribuito coupon nelle scuole elementari e diverse squadre giovanili del nostro gruppo dovrebbero essere presenti al match. Vogliamo questa salvezza a tutti i costi, con Garlasco dobbiamo fare un grande sforzo".

Non l’ultimo, perché ci sarà poi l’ultima giornata in casa della capolista Mantova, ma quello decisivo per garantirsi almeno i playout e per provare a salire al quintultimo posto a una giornata dal termine.

Le altre gare: Salsomaggiore-Savigliano 2-3, Acqui Terme-Belluno, Brugherio-Sarroch, Cus Cagliari-Mirandola, San Donà di Piave-Mantova. Riposa: Motta di Livenza.

La classifica: Mantova 55; San Donà di Piave 47; Motta di Livenza 43; Belluno e Savigliano 41; Acqui Terme 36; Cus Cagliari 33; Brugherio 29; Sarroch 27; Geetit Bologna 25; Garlasco 22; Mirandola 21; Salsomaggiore 15.