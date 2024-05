La Geetit riparte dalla B. Ma resta il nodo allenatore

Niente più serie A3 maschile per la Pallavolo Bologna, che dopo aver annunciato l’intenzione di rinunciare al campionato per ripartire dalla B, tagliare i costi e lanciare i giovani per avviare un nuovo ciclo, ha attuato il piano. Titolo di serie B trovato e acquistato. Arriverà dal Viadana (Mantova). Ha trattato su più tavoli, la dirigenza, dialogando con Bellaria Igea Marina e Ferrara, dato per la serie B la Federvolley impone che il titolo possa essere ceduto solo zone limitrofe: così facendo è riuscita a strappare il titolo di B a prezzo concorrenziale, intorno ai 7mila euro. Ma il nodo, ora è l’allenatore. Acquistato il titolo, Bologna potrà ora provvedere a cedere quello di A3, che ha atteso a ufficializzare qualora qualcosa fosse andato storto: perché in caso di mancato titolo di B, i rossoblù avrebbero rischiato di ripartire dalla C.

La serie A3, sarà consegnata – ci sarebbe già un accordo di massimo con un club – a playoff conclusi. Bologna incamererà tra i 18 e i 20mila euro: cifra che in serie B fa budget e non poco. Ronchi, Serenari e i ragazzi delle due serie C della scorsa stagione formeranno l’ossatura. Può tornare lo schiacciatore Oliva, in A3 due anni fa da quarta banda. Ma il vero nodo, prima ancora del mercato, è quello che riguarda Francesco Guarnieri (nella foto Schicchi): era stato confermato per la A3 e stava lavorando all’allestimento della squadra con il diesse Pedretti quando è arrivata la doccia fredda della mancata iscrizione. Il problema è che il mercato degli allenatori si fa di norma tra marzo e aprile. Guarnieri ha deciso di prendere tempo per capire se in serie A possa esserci spazio per lui. E forse non scarta neppure l’idea di partire senza panchina per sistemarsi cammin facendo. Ora che c’è la serie B e una squadra da allestire, la Geetit chiederà a Guarnieri cosa intenda fare, al netto di un contratto esistente: dentro o fuori.

Marcello Giordano