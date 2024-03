La Ghizzani prende il largo

Ancora un en-plein di vittorie per le squadre del circondario impegnate nel campionato di Serie C femminile e maschile di pallavolo. Partiamo proprio dal settore in ’rosa’, dove nel girone B Cip Ghizzani Castelfiorentino e Timenet Empoli si issano ai primi due posti in classifica. Nello scontro al vertice sul campo del Volley Club Le Signe, ex seconda in graduatoria, le biancorosse valdelsane si sono imposte con un netto 3-0. Una gara in cui c’è stata lotta solo nel primo set che si è prolungato fino ai vantaggi quando le castellane se lo sono aggiudicato per 24-26. Gli altri due parziali sono invece stati dominati dalla Cip-Ghizzani, con i punteggi di 16-25 e 19-25, che ha così respinto il tentativo di aggancio in vetta confermandosi leader solitaria. Ora infatti ha 40 punti, con un margine di 5 lunghezze sulla Timenet Empoli Pallavolo, che in trasferta a Carmignano ha rispettato il pronostico della vigilia, vincendo per 1-3. Il primo e il secondo set sono stati vinti facilmente dalle giallonere per 19-25 e 15-25. Poi le ragazze di Marco Dani hanno tirato un po’ il fiato, permettendo alle padrone di casa di conquistare il terzo set per 25-16, ma nel quarto sono tornate dal alzare il ritmo imponendosi per 20-25 e portandosi a casa i 3 punti che valgono il raggiungimento di quota 35 e il sorpasso a Le Signe.

L’Asp Montelupo è stata a sua volta protagonista di una bella performance, battendo la Firenze Ovest con un 3-1, comunque non così semplice. Il primo set ha visto le ceramiste imporsi facilmente per 25-16, ma le ospiti hanno sorpreso le montelupine nella seconda frazione vincendo per 14-25. Ma le ragazze di Buoncristiani sono ripartite e hanno fatto loro terzo e quarto set solo dopo una lunga lotta che ha entusiasmato il pubblico presente. Infatti ambedue i parziali si sono trascinati fino ai vantaggi, con Montelupo che ha prevalso in entrambi i casi per 29-27 e 26-24. Infine la Pallavolo Fucecchio è stata protagonista di una magnifica vittoria casalinga contro la Blu Volley Quarrata, che era quarta in classifica . Il risultato finale di 3-0, (25-24, 25-7, 25-23) impedisce alle pistoiesi di salire al secondo posto, che diventa come detto appannaggio della Timenet Empoli. Chiudiamo con il raggruppamento b maschile, dove il Jolly Fucecchio, come da pronostico, ha regolato 3-0 in casa la Zona Mazzoni di Pistoia (parziali 25-22, 25-19, 25-17). Un punteggio che dimostrano il divario esistente fra le due squadre. Solo nel primo set gli ospiti hanno posto qualche resistenza, ma dopo i bianconeri hanno sbrigato la pratica in poco più di un’ora. I bianconeri salgono così a 26 punti, con un divario ormai incolmabile però dalla battistrada: 13 punti con sole 3 partite alla fine del campionato.