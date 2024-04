La Kabel torna a sperare. Prato vince col Pontedera

Gruppo Lupi Pontedera

1

Volley Prato

3

GRUPPO LUPI PONTEDERA: Resegotti, Lusori, Cerquetti, Carrai, Antonelli, Frosini, Maggiorelli, Del Campo, Lumini, Pozza, Nocito, Pantalei, Lazzeroni, Falaschi. All. Marco Nuti.

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.

Arbitri: Vigato e Gambato.

Parziali: 23-25; 19-25; 25-22; 23-25.

PRATO non molla. La squadra di coach Novelli non si arrende nel campionato di serie B nazionale maschile, vince nel derby a Pontedera e prova a tenere accesa la fiammella della speranza salvezza. Una vittoria da tre punti che avvicina la quintultima Foligno. Una posizione che non vale la salvezza diretta ma che potrebbe quantomeno valere un ripescaggio. Passando al match, la Kabel lotta nella prima frazione e alla fine riesce a spuntarla per 23-25. Più agevole il compito al ritorno in campo, con Pontedera più fallosa e i lanieri a scappare 19-25. Il Gruppo Lupi comunque non vuole mollare i tre punti così facilmente e nella terza frazione mostra una reazione. Si gioca a lungo punto a punto, poi i padroni di casa piazzano il break decisivo che vale il 25-22. Prato comunque mantiene la calma e nel quarto parziale con costanza gioca punto dopo punto e ottiene set e tre punti per 23-25.