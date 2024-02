La Lube non si fida "Valsa avrà nuove energie"

È una Lube guardinga quella che affronta Modena dall’alto del suo quarto posto, all’interno di una stagione con qualche ombra soprattutto per la mancata qualificazione alla Final Four di Coppa Italia.

Una Lube che ha intrapreso un percorso contrario rispetto a quello della Valsa Group nel girone di ritorno, ovvero ha iniziato la discesa verso i play off con quattro vittorie in cinque partite, anziché con un solo successo sempre sullo stesso numero di incontri come i gialloblù. C’è il quarto posto da difendere in una sfida di tanti ex, tra cui spiccano Bruno, Juantorena, Zaytsev, Stankovic, e poi Blengini e Giuliani sulle due panchine, e soprattutto c’è da ritrovare vigore per un finale di stagione che tra Champions League e playoff potrebbe come sempre riservare piacevoli sorprese ai marchigiani, esperti di finali di stagione esaltanti. A parlare sulla sponda Lube della sfida è il centrale francese Barthelemy Chinenyeze, apparso tra i più in forma nelle ultime uscite: "Dopo una parentesi senza gare ufficiali si avvicina il momento di tornare ad assaporare il clima della SuperLega – racconta il posto 3 di una Lube che come Modena, in maniera meno burrascosa, certo, ha seguito da casa semifinali e finale di Coppa Italia –. Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo match. Ci attende una sfida difficile con Modena, un confronto che dobbiamo interpretare bene perché il club emiliano attraversa una fase delicata e c’è stato un cambio di allenatore". Un cambio che potrebbe dare a Bruno e compagni nuove energie, voglia di dimostrare, una reazione da cui Chinenyeze mette in guardia i compagni.

"I nostri avversari verranno all’Eurosuole Forum senza nulla da perdere e vorranno far vedere al nuovo coach il proprio valore. Anche la Valsa Group tornerà a disputare un incontro ufficiale dopo dieci giorni di pausa, ma le cose importanti riguardano il nostro lato di campo, riprendere subito il ritmo del gioco, iniziare con il piede giusto fin dai primi punti, mettere pressione agli ospiti. Quello che conta di più è riflettere sull’atteggiamento da tenere in campo, senza pensare a come arriveranno i modenesi all’appuntamento. Noi stiamo lavorando molto e personalmente – conclude Chinenyeze – mi sento bene sul piano mentale, abbiamo avuto anche del tempo per rifiatare e questo aiuta: ora pensiamo a quello che conta, al campo".