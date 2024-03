La Montesport vuole ingranare la ’settima’. Nel torneo di B1 di volley è derby con Pontedera

Grande attesa in casa Montesport Montespertoli per il derby di stasera contro l’Ambra Cavallini Pontedera. L’appuntamento è per le 21 al Palasport di Baccaiano, dove nella ventesima giornata del girone D del campionato di Serie B1 femminile, la squadra di coach Barboni, coadiuvato da Benini, tenterà di allungare la striscia di vittorie: sono sei di fila, infatti, le vittorie incamerate dalle montespertolesi da quando il nuovo tecnico si è seduto in panchina. Un momento di gran forma, insomma, per le ragazze biancazzurre che vittoria dopo vittoria sono risalite fino alla settima posizione in classifica con 25 punti, sette in più delle avversarie odierne, che stazionano invece al decimo posto a quota 18. Il divario, in termini di graduatoria, fa ovviamente pendere il pronostico dalla parte delle montespertolesi, che scenderanno probabilmente in campo vogliose di togliersi il sassolino dalle scarpe per la partita di andata. A Pontedera, infatti, la Montesport cadde malamente per tre set a uno. Stasera arbitreranno Catena e Annese.

f.d.c.