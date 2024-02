La Pallavolo Follonica cade sul più bello. Casciavola passa contro il team di D’Auge

Passo indietro per la Pallavolo Follonica nel campionato di serie C femminile. La formazione allenata da coach Giuseppe D’Auge (nella foto) ha perso 3-1 in casa contro PediaTuss Casciavola corsara: 24-26, 14-25, 29-27, 14-25. Il primo set corre via sul filo dell’equilibrio, le casciavoline provano ad allungare, Follonica resta in scia, ma l’inerzia del set è dalla parte di Gori e compagne che nel finale non si distraggono ed ai vantaggi portano a casa il parziale. Nel secondo set la squadra rossoblù gioca in scioltezza allunga punto dopo punto per poi chiudere a 14 e volare sul 2-0. La reazione delle avversarie non si fa attendere, la partita torna in equilibrio, ancora una volta sono i vantaggi a deciderla e le rossoblù hanno avuto a disposizione anche due match point annullati però dal Follonica che poi a 29 si aggiudica il set ed allunga la partita. La PediaTuss nel quarto set ha subito allungato per chiudere il scioltezza a 14.