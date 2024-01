La ’Pietro Pezzi’ saluta Sfondrini. Turno di riposo per il Mosaico

Tutte meno una in campo le formazioni ravennati della serie B. L’eccezione riguarda il Mosaico, che osserva il turno di riposo imposto dal numero dispari di squadre partecipanti al proprio girone e che si fonderà con i due week end di stop per la disputa delle finali di Coppa di Lega. Considerando la pausa per le festività di fine anno, quella giocata sabato scorso (2-3 contro Pavia) sarà l’unica gara giocata in ben 55 giorni. La PietroPezzi affronta alle 17, al Pala Costa, la La Nef Osimo che completa un doppio impegno "romagnolo", aperto dalla sorprendente sconfitta interna di sabato scorso contro il fanalino di coda Forlì. La squadra marchigiana è comunque molto temibile, occupando la terza piazza della classifica in un vertice occupato da tre formazioni della provincia di Ancona. In maglia ravennate non troveremo più Federico Sfondrini (foto), il forte contrapposto che ha rescisso consensualmente il contratto, uscendo così dalla rosa di Rizzi, che dovrà cercare, senza di lui, di chiudere la serie di 5 sconfitte consecutive. La posizione di bomber sarà occupata da Oliva che, già sabato scorso a Castelferretti, è stato fra i migliori, con 22 punti all’attivo, decisivo soprattutto nel secondo set che aveva dato l’illusione di poter fare il colpaccio sul campo della capoclassifica.

In B2 il sorprendente Massa viaggia fino a Porto Potenza Picena per disputare un match delicato che potrà dire una parola importante sulle ambizioni di alta classifica del gruppo di Morigi che vanta 4 punti di vantaggio sulle rivali odierne. Esordio casalingo nel 2024 per la MyMech Cervia che riceve a Pisignano la Bluvolley Pesaro, che sabato scorso ha battuto l’Olimpia Teodora, che a sua volta completa il programma di sabato ricevendo a Lido Adriano il Collemarino, per un finale di campionato ormai privo della speranza di salvare la categoria per la nobile società ravennate. Nel posticipo domenicale il Mosaico Jr cercherà punti-tranquillità per la propria classifica ricevendo alla Mattioli il Montesilvano.

Marco Ortolani