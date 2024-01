La pool promozione di serie A2 femminile. Perugia in casa impone la legge del più forte. La Cbf Balducci si arrende in quattro set

PErUGIA

3

MACERATA

1

BARTOCCINI-FORTINFISSI : Cogliandro 15, Ricci, Kosareva 17, Bartolini 14, Montano Lucumi 19, Traballi 15, Sirressi (L), Atamah, Messaggi. Non entrate: , Lillacci (L), Turini, Braida, Viscioni. All. Giovi.

CBF BALDUCCI MACERATA: Vittorini 15, Civitico 3, Stroppa 4, Fiesoli 12, Mazzon 15, Bonelli 2, Bresciani (L), Bolzonetti 7. Non entrate: Korhonen, Morandini, Busolini, Masciullo, Broekstra, Quarchioni. All. Carancini.

Arbitri: Sessolo, Dell’Orso.

Parziali: 25-21 25-12 24-26 25-19.

La capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia dimostra che non è un caso se si trova in vetta dei playoff di A2 femminili: la Cbf Balducci lotta ma torna a casa a mani vuote. Coach Carancini sceglie di nuovo Bonelli-Stroppa, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Vittorini, Bresciani libero. Coach Giovi schiera Ricci-Montano, Bartolini-Cogliandro, Kosareva-Traballi, Sirressi libero. Nel primo set le maceratesi si fanno apprezzare a muro sfruttando anche gli errori di Perugia (18-20), poi le umbre sistemano l’attacco e la difesa piazzando un micidiale parziale di 7-1, spinta dai colpi di Traballi. Il secondo set è un monologo di Perugia: 5 muri e il 55% in attacco contro il 32% delle maceratesi fanno la differenza, alla fine le maceratesi perdono mettendo a segno la miseria di 12 punti. Nel terzo set c’è il riscatto della Cbf Balducci: le ragazze di coach Carancini non vogliono lasciare la scena e combattono. La squadra accorcia le distanze mettendo a segno 3 muri, 2 ace, Mazzon si fa valere in attacco mettendo a terra 8 palloni e Bolzonetti è schierata nel ruolo di opposta. Nel quarto le ospiti ci provano fino all’ultimo ma non riescono ad arginare l’attacco umbro che imperversa con i colpi di Montano e Kosareva che guadagnano l’intera posta per la Bartoccini-Fortinfissi.