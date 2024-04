La sfida. Oggi al PalaEstra si comincia alle 19. Arbitri Merli-Grassia

Fischio di inizio alle 19, arbitrano Maurizio Merli e Luca Grassia. Merli ha arbitrato diciannove volte Emma Villas, con un bilancio di dieci vittorie e nove sconfitte (3-1 il parziale di questa stagione, tra cui gara1 dei playoff con Brescia). Grassia ha diretto undici volte Siena, con un bilancio favorevole (7-4): tra le sette vittorie c’è quella del 3 marzo scorso a Grottazzolina.

Biglietteria del Palasport aperta dalle 16 in poi. Il tagliando per il parterre costa 25 euro, quello per il primo anello costa 16 euro, il ridotto 10 (la riduzione si applica per tesserati Fipav, vecchi abbonati Emma Villas, Over 65, Under 14). Il biglietto per il secondo anello non numerato costa 8 euro. Il biglietto per il settore ospiti costa 15 euro, ridotto 10. Da Grottazzolina sono annunciati almeno tre pullman più una carovana di auto per un totale di circa duecento spettatori ospiti.