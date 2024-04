La Sir e le ferite di Milano: "Cancelliamo la sconfitta"

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Fa male, malissimo, perdere una partita lunghissima ai vantaggi del tie-break, ma che potesse accadere era noto. La semifinale scudetto rimane aperta, con una buona dose di amaro in bocca per la Sir Susa Vim Perugia che si è vista sfumare la ghiotta opportunità di vittoria sul campo di Milano. Sono i troppi errori commessi nel secondo set l’unico cruccio dei block-devils che ora dovranno cancellare dalla testa il risultato e concentrarsi per la prossima sfida di domenica. Il tecnico Angelo Lorenzetti spiega: "Di brutto abbiamo avuto quel momento del secondo. Per il resto è stata una partita tirata nella quale noi abbiamo avuto un buon piglio. Abbiamo sofferto costantemente l’opposto Reggers, in alcuni frangenti abbiamo perso un pochettino di smalto in attacco, ma sono stati veramente brevi. Sul finale di partita invece abbiamo fatto due ingenuità grosse che era meglio non facessimo. L’ho detto cosa voglio da questa squadra e l’ha fatto. Andiamo avanti, abbiamo cancellato la vittoria, cancelliamo anche la sconfitta. Negli spogliatoi ci siamo parlati ed abbiamo detto che partite sarebbero state e che serie sarebbe stata, quindi nessuna sorpresa. Abbiamo avuto la palla del due a zero e questo qui è un rammarico grosso, così come abbiamo avuto in un momento importante una palla break murata. Guardiamo solo dalla nostra parte del campo, magari se guardiamo dalla loro c’è stato sul finire dei set precedenti due muri a uno di Giannelli ci stanno nel gioco, le due ingenuità di fine tie-break invece no".

Come sempre misurato il commento del libero Massimo Colaci (nella foto) che ha detto: "Si possono dire mille cose, ci sono tante frasi fatte che si possono utilizzare, la verità è che abbiamo sprecato delle occasioni al netto ovviamente dei meriti e dei demeriti da ambo le parti. Peccato, senza qualche errorino poteva andare diversamente. Sono venti anni che metto nel cassetto vittorie e sconfitte quindi si va avanti. Riguarderemo la partita, cercheremo di fare meglio e di evitare in gara-tre domenica a Perugia gli errori commessi stavolta".