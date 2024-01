La Sir punta la Coppa Italia. C’è l’ostacolo-Modena

di Alberto Aglietti

Il nuovo anno si apre con il quarto di finale della coppa Italia, la Sir Safety Susa Perugia stasera alle ore 20,30 in diretta su Rai Sport affronta al palasport di Pian di Massiano la nemica giurata Valsa Group Modena. La gara unica mette in palio l’accesso alla final-four in programma a Bologna il 27 e 28 gennaio. Il vantaggio del campo è importante per la squadra bianconera che rimane ancora in corsa per fare incetta di trofei, ma è ovvio che per superare l’ostacolo ci sarà bisogno di una buona prestazione.

Gioca contro il suo passato l’allenatore Angelo Lorenzetti che ha potuto dirigere gli avversari negli anni in cui si disputavano sfide incandescenti contro i canarini, sfide che mettevano in palio titoli. Per un appuntamento del genere non mancherà certamente il supporto dei Sirmaniaci che sono pronti a farsi sentire dagli spalti. Alla vigilia il centrale Roberto Russo (nella foto) dice: "È stato bello ed emozionante tornare in campo a Catania, al palazzetto c’erano i miei familiari e gli amici che non vedevo da tempo, sono felice di essere stato schierato da titolare. Con Modena è una gara da dentro o fuori, affrontiamo un avversario di rango e sarà molto difficile. Sappiamo che loro sono una squadra forte in tutti i fondamentali, con una battuta ed una fase-punto molto buone. Noi dobbiamo scendere in campo convinti dei nostri mezzi e con la giusta cattiveria agonistica. Mi aspetto un palazzetto pieno che ci spinga a far bene". Gli emiliani diretti dal tecnico Francesco Petrella rappresentano un grande pericolo, unici capaci di battere la capolista Trento. Tra gli ospiti un occhio di riguardo va dato ai senatori che sono il palleggiatore brasiliano Bruno Mossa de Rezende e lo schiacciatore cubano Osmany Juantorena. Quarantasei i precedenti, ventisei sono i successi registrati dai perugini. Arbitri: Marco Zavater (RM) ed Andrea Pozzato (BZ).

Perugia: Giannelli - Herrera, Russo - Resende Gualberto, Semeniuk – Plotnytskyi, Colaci (L).

Modena: Mossa de Rezende - Sapozhkov, Brehme - Sanguinetti, Juantorena – Davyskiba, Federici (L).