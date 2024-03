La situazione. Adesso i biancoblù devono fare il tifo per Pordenone

Con la vittoria al tiebreak su Aversa Emma Villas ha visto Cuneo avvantaggiarsi di un punto nella corsa alla seconda posizione. Il turno chiave per dirimere la questione relativa alla piazza d’onore potrebbe essere il prossimo: biancoblù in casa contro Porto Viro, già sicura dei playoff ma con minime probabilità di andare oltre la sesta piazza, mentre Cuneo va al PalaCrisafulli di Pordenone (in anticipo sabato alle 20,30) contro una squadra in lotta con Ravenna per la quarta posizione che permetterebbe il vantaggio del fattore campo almeno nei quarti di finale. Nell’ultima giornata gli impegni di Siena e Cuneo saranno per entrambe contro formazioni che non hanno più niente da chiedere al torneo, essendo sia fuori dalla lotta per i playoff sia abbondantemente davanti a quelle in lotta per la salvezza: i biancoblù andranno a Santa Croce sull’Arno, Cuneo sarà impegnata in casa contro Cantù.