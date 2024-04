La situazione. I biancoblù ora devono aspettare lunedì quando si sfideranno Cuneo e Porto Viro. Il prossimo impegno sarà giovedì 7 aprile

Bisognerà attendere lunedì sera per conoscere il nome dell’avversario della Emma Villas Siena in semifinale. Nello stesso lato di tabellone play-off dei biancoblù Cuneo ha espugnato Porto Viro in quattro set riportando così la serie in parità dopo il passo falso di gara 1; Porto Viro ha vinto abbastanza nettamente la prima frazione (25-19), poi la testa di serie numero due ha alzato il livello del proprio gioco imponendosi nella seconda (25-22) e nella terza (25-21), facendo vedere qualcosa in più nei momenti decisivi dei due set. Lotta punto a punto nel quarto set, con nessuna delle due formazioni capace di assommare più di due lunghezze di vantaggio; alla fine ha prevalso Cuneo, sfruttando subito il primo matchpoint a disposizione ed evitando i rischi di un tiebreak da giocare in campo nemico.

Si va alla bella, in programma lunedì alle 20 a Cuneo: si gioca lunedì e non domenica perché Barotto (Porto Viro) da oggi fino a domenica sarà a disposizione della nazionale under 20 impegnata in tre partite di qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

La serie di semifinale per Siena inizierà giovedì 7 aprile alle 20,30: se a prevalere sarà Cuneo, per la Emma Villas sarà tempo di fare armi e bagagli alla volta del Piemonte, se invece vincerà Porto Viro, si apriranno le porte del Palaestra. Gara2 si giocherà domenica 14 aprile alle 18, l’eventuale gara 3 è in programma mercoledì 17 alle 20,30. Si va alla bella anche nell’altra serie di semifinale: Prata di Pordenone ha rimontato uno svantaggio di due set a Ravenna (parziali 13-25, 22-25, 25-22, 25-15, 17-15) forzando così gara 3, in programma domenica alle 18 al PalaAndreaCosta di Ravenna. La vincente di questa partita sfiderà Grottazzolina, ammessa direttamente alle semifinali in qualità di testa di serie numero uno del tabellone play-off.